Netflix、Hulu、Amazon Primeで視聴可能 イドリス・エルバの魅力を堪能する10作品『刑事ジョン・ルーサー』『パシフィック・リム』など

渋い演技で魅せるイギリス生まれの俳優、イドリス・エルバ。『刑事ジョン・ルーサー』でのベテラン刑事役や、『パシフィック・リム』で見せた鉄の意志を持った司令官役など、リーダー格としてオーラを放つ重要な存在だ。そんな数々の渋い役をこなす一方で『ターン・アップ・チャーリー』では、キッズに翻弄される落ち目のDJを演じるなど、道化役もそつなくこなす。そんな彼の魅力を堪能する10作品をご紹介したい。

ドラマ2作品が配信中

◆『刑事ジョン・ルーサー』

まずは最も有名なドラマシリーズ、『刑事ジョン・ルーサー』から。英BBCで放送されている人気作であり、3年ぶりの復帰となったシーズン5も絶好調だ。グレーのコートに身を包み、おんぼろの愛車を駆って犯行現場に乗り込む主人公・ルーサー刑事。捜査のペアを組む巡査部長とは、反発し合いながらも抜群のコンビネーションを見せる。さらに非公式の協力者として、元サイコパスの犯罪者でいまはルーサーの良き助言者でもあるというミステリアスな女性・アリスの影が。バイオレンスな描写で興味を引くだけでなく、人間ドラマの絶妙なニュアンスも味わい深い。最新章も含めた全シーズンをHuluで配信中だ。



◆『ターン・アップ・チャーリー 〜人生アゲていこう!〜』

ドラマ作品としてはもう1点、『ターン・アップ・チャーリー 〜人生アゲていこう!〜』も隠れた名作だ。先の刑事ドラマとはうってかわって、おませなで生意気な女子に翻弄されるというユーモラスな一面を堪能できる。売れているとはお世辞にも言えないDJのチャーリーが、ひょんなことから旧友と再会。俳優として忙しくしている彼から、娘の子守を任されてしまう。ところがこの少女がなかなかのくせもの。馬鹿にされたチャーリーが「俺はビッグなDJだ」と強がれば、少女は同情の視線を送り「夢を諦めないでえらいね」と一言。子供に翻弄されるイドリスが愛おしい本作はNetflixで配信中だ。

主演映画も見逃せない

◆『フレンチ・ラン』

ドラマシリーズに加え、イドリスは数々の映画作品にも出演している。そこで、主演映画を3点ほどご紹介したい。パリの街を舞台にテロリストとの激戦を描いた『フレンチ・ラン』では、正義に燃える主人公を熱演。フランス革命前夜で祝賀ムードのパリに、テロリストから爆破予告が届く。現地のスリの青年に容疑がかかるも、イドリス演じる暴走CIA捜査官は、なんとその容疑者青年とコンビを結成。青年の無実を信じるCIA捜査官はあらゆる手段を駆使し、爆破予告時刻までの36時間以内に真のテロリストを暴こうと動き出す。現在Amazon Prime VideoとHuluで視聴可能だ。



◆『ダークタワー』

続いての『ダークタワー』は同じアクション映画ながら、SF要素が強めの一本。現実世界を死霊の棲む異界から守護しているという二本の巨塔。その倒壊を目論むヴィランが出現したことから、「最後のガンスリンガー」を自称するローランド(イドリス)の出番となる。巨塔と強いつながりを持っているという少年と、人を信じないローランドとの交流にも注目。スティーヴン・キングによる原作小説を、壮大なヴィジュアルで映像化した作品だ。Netflixで楽しみたい。



◆『ビースト・オブ・ノー・ネーション』

最後の『ビースト・オブ・ノー・ネーション』は、内戦の悲劇を描いた心引き裂かれるような映画。兵士として徴用された少年・アグは、アフリカの戦地で厳しい訓練と闘いを迫られる。イドリスは少年兵を厳しく育成する指導者を演じており、必ずしもヒーロー的な役所ではないのが特徴だ。こちらもNetflixで配信中となっている。

助演映画でも才能キラリ

◆『モリーズ・ゲーム』

そのほか重要な役どころで出演している映画作品としては、『モリーズ・ゲーム』が挙げられる。トップアスリートからギャンブル経営者に転身した女性が、みるみるうちにその才能を開花。奇想天外なストーリーだが、意外にも実話を基にしているという。イドリスは過密なスケジュールの合間を縫うようにして10日間を捻出し、主人公・モリーを救う弁護士役を演じた。Amazon Prime VideoとNetflixで配信されている。



◆『ゴースト・ライダー2』『パシフィック・リム』



同じくAmazon Prime videoとNetflixで配信中の作品としては、『ゴースト・ライダー2』と『パシフィック・リム』も見逃せない。前者はニコラス・ケイジ主演のアクション・ホラー。悪魔と契約を結んだ「ゴースト・ライダー」が、世界を破滅から救う旅路へ。イドリスはゴースト・ライダーの元を訪れる僧侶の役で登場し、ストーリー上重要となる、ある依頼を持ちかける。後者の『パシフィック・リム』は言わずと知れたロボットアクション大作。イドリスは主人公たちの上司に当たる司令官役で出演している。冷徹なまでの合理的思考に加え、たびたび口にする日本語のセリフも印象的だ。



このほかAmazon Prime Videoでは、ロンドン・ギャングたちの騙しあいの世界を描く『ロックンローラ』と、人気SFドラマの映画版となる『スター・トレック BEYOND』が配信されている。どちらも助演俳優として、イドリスの確かな存在感を感じる作品だ。



以上がイドリス・エルバを堪能できる10作品だが、最後にちょっと変わったところで、現在公開中のミュージカルの金字塔を映画化した『キャッツ』に出演するイドリスをご紹介しよう。イドリスが扮するのは、神出鬼没で恐ろしい力を持つお尋ね者の猫・マキャヴィティ。



イドリスの既存作品の幅広さに驚くと同時に、ハリウッドで最も色気溢れるとも言われる彼の今後の活躍にも目が離せない。(海外ドラマNAVI)

Photo:『刑事ジョン・ルーサー』© Sarah Dunn『刑事ジョン・ルーサー』© Des Willie/BBCAmerica『ターン・アップ・チャーリー 〜人生アゲていこう!〜』© Nick Wall/Netflix『フレンチ・ラン』© 2016 - StudioCanal『ダークタワー』© Sony Pictures Entertainment『ビースト・オブ・ノー・ネーション』©Netflix『モリーズ・ゲーム』© 2017 - STX Films『パシフィック・リム』© 2012 Warner Bros. Entertainment Inc. and Legendary Pictures Funding, LLC『キャッツ』© 2019 Universal Pictures. All Rights Reserved.