アニメ専門チャンネル「アニマックス」が、「ゾンビランドサガ」の特番「[独占放送]ゾンビランドサガTV 〜フランシュシュ Road to LIVE OF THE DEAD〜」を放送する。3月8日に千葉・幕張イベントホールで開催の「ゾンビランドサガLIVE〜フランシュシュ LIVE OF THE DEAD〜」に向けたもので、源さくら役の本渡楓や二階堂サキ役の田野アサミらが出演する。

同番組は、ライブブルーレイにも収録されない「アニマックス」3カ月連続の独占放送となっており、1月26日深夜12時から放送の第1回では本渡、田野のほか、紺野純子役の河瀬茉希、星川リリィ役の田中美海らも出演し、ライブに向けて企画・演出を考えるコーナーなどが放送される。以降、第2回は2月16日午後11時、第3回は3月放送予定。

「ゾンビランドサガ」は、18年10〜12月に放送された佐賀県を舞台とするオリジナルアニメ。ゾンビになってしまったさくらたち7人の少女が佐賀のご当地アイドルグループ「フランシュシュ」として活動する物語で、続編「ゾンビランドサガ リベンジ」の制作も決定している。なお、「アニマックス」では、5カ月連続の「ゾンサガ祭り!」を開催中で、1月5日から毎週1話ずつアニメ本編を放送しているほか、2月以降もさまざまな情報を発表していく。