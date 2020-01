【今週スタートの海外ドラマ】『ウォッチメン』＆『SUITS』スピンオフが日本上陸！

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週(1月27日〜)は、アメリカだけでなくイギリスやデンマーク、フランスの話題の新作ドラマが日本上陸! お見逃しなく!

1月27日(月)から2月2日(日)スタートのおすすめドラマは以下の通り。

■シーズン7(Hulu)

オーストラリアTVドラマ史上歴代ナンバー1の視聴率を更新し続けている女子刑務所ドラマ。前シーズン、新たに加わった囚人たちそれぞれが抱える罪と秘密が明らかに...。そして、刑務所内の対立は激しさを増していき、無法地帯となっていく―。

1月30日(木)

■22:00〜(スーパー!ドラマTV)

『キャッスル 〜ミステリー作家は事件がお好き』のスタッフが手掛ける、元売れっ子女優と凄腕私立探偵の凸凹コンビが難事件に挑む犯罪捜査ドラマ。『The O.C.』『ハート・オブ・ディクシー ドクターハートの診療日記』で知られるレイチェル・ビルソン主演。





■(Hulu)

世界でも離婚率の高いロンドンを舞台に、イギリスの離婚弁護士の活躍を一話完結で描く大人の恋愛ドラマ。40代の女性離婚弁護士が、自らの結婚生活に問題を抱えつつ、依頼人の離婚問題に向き合っていく―。

1月31日(金)

■23:00〜(スターチャンネル)

映画化もされたDCの人気コミックを米HBOがTVシリーズ化。舞台はスーパーヒーローが存在するもうひとつの現代のアメリカ。黒衣を身に纏った女性スーパーヒーローを主人公に、様々なマスクを被ったヒーローや悪役たちが登場し、その苦悩と戦いが描かれる。





■23:45〜(BSプレミアム)

『ビバリーヒルズ高校白書/青春白書』『SEX AND THE CITY』のクリエイターであるダレン・スターが手掛けるラブコメが日本初放送。主人公はシングルマザーになった40歳のライザ(サットン・フォスター『モダン・ミリー』)。彼女は、留学中の娘の学費や生活費のためにNYで仕事を探すがうまくいかず...。そんなとき、バーで出会った20代のイケメン、ジョシュに同世代だと間違われたことをヒントに、年をサバヨミして若者のふりをする...。





■(Netflix)

デンマーク発のアドベンチャー作品。環境汚染と氷河の融解に見舞われ、さながら終末の危機にひんするノルウェーの小さな町エッダ。ここでは悪が延々と続いていた。悪を絶つことができるのは、神話の戦神だけなのか―。北欧神話、高校生のメロドラマ、気候変動を描くNetflixオリジナルドラマ。

2月1日(土)

■16:00〜(AXNミステリー)

本国フランスで高視聴率を獲得したフランス発ミステリードラマ。チャーミングでハンサムな上に料理も上手、さらに知的で優秀な法医学者のラファエル・バルタザール(トメル・シスレー『なんちゃって家族』)は、妻を事件で失うという悲しい過去を密かに抱えていた。そんな彼は、自分とは真逆の女性刑事エレーヌ・バックとタッグを組むことに。死者と向き合いながら、優れた洞察力と法医学を駆使して、難事件を解決へと捜査する。





■(U-NEXT)

ハーヴィーとマイクのボスだったジェシカ・ピアソン(ジーナ・トーレス)の内面や家族間もが見れる『SUITS/スーツ』のスピンオフドラマ。恋人マローンと穏やかに暮らしていたジェシカは、シカゴでの弁護士資格を失ってしまう。しかし、敵対していたはずのシカゴ市長ノヴァクから右腕"フィクサー"になることを打診される。



