チームを襲う衝撃的な幕開け...『BULL／ブル 心を操る天才』シーズン3が4月8日（水）よりDVDリリース

大ヒットドラマ『NCIS ネイビー犯罪捜査班』のマイケル・ウェザリーが主演・製作を務める人気ドラマ『BULL/ブル 心を操る天才』。そのシーズン3が4月8日(水)よりDVDリリースとなる。

全米視聴者数2000万人超と人気の本作は、ちょっと風変わりな心理学者とそのチームが、独自の視点から事件に向き合い、法廷で無実の被告を救う全く新しい心理エンターテイメント。

このシーズン3は、前シーズンのラストで心臓発作を起こして倒れたブルが現場に復帰するところからスタート。体調を心配される彼がお菓子を制限されたりする中、チームを悲劇が襲う...。

今回新たに加わるキャストは、『ウルフ・オブ・ウォールストリート』『VINYL‐ヴァイナル‐ Sex,Drugs,Rock'n'Roll&NY』のマッケンジー・ミーアン。その吹替を担当するのは、『鋼の錬金術師』のアルフォンス・エルリック役で知られる釘宮理恵だ。

心臓発作を起こしたブルが現場へ復帰。心理学、人口統計学、データ分析などの研ぎ澄まされたスキルを武器に裁判で戦うブル率いる精鋭チームだが、思わぬ悲劇に襲われてしまう。悲しみと怒りの中、チームは黒幕を追う。

■『BULL/ブル 心を操る天才』シーズン3 商品情報

<セル>

DVD-BOX PART1(9800円+税)...4月8日(水)リリース

DVD-BOX PART2(9300円+税)...5月8日(金)リリース

<レンタル>

DVD Vol.1〜6...4月8日(水)レンタル開始

DVD Vol.7〜11...5月8日(金)レンタル開始

発売・販売元:NBCユニバーサル・エンターテイメント

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『BULL/ブル 心を操る天才』シーズン3

© 2020 CBS Studios Inc. BULL TM is a trademark of CBS Studios Inc. CBS and related logos are trademarks of CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.