人面魚や人面犬など、“人間の顔に似たなにか”は話題になりやすいトピックです。

https://twitter.com/nypost/status/1219950208471183363

「デイリー・メール」や「ザ・サン」といったイギリスメディアが、インドで誕生した人面ヤギのニュースを発信したところ、瞬く間に世界中に拡散され注目を集めています。

Human-faced goat is worshipped by locals as an avatar of god(Daily Mail Online)

https://twitter.com/MailOnline/status/1219684885260046343

「デイリー・メール」によれば、この人面ヤギはラジャスタン州ジャイプール郊外の村で最近生まれたとのことです。突然変異のヤギということで、顔が普通のヤギとは違っていますが、人間の顔というよりは、ゴリラの顔のほうが近い気がしないでもありません。

このヤギは、単眼症(サイクロピア)という先天奇形の個体として誕生した可能性があるとのことですが、地元住民からは神様の化身として崇拝対象となっているそうです。

インドではこれまでに何頭も奇形のヤギが生まれているようですが、なにか理由があるのでしょうか。

※画像:Twitterより引用

(執筆者: 6PAC)

