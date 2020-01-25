¥²¥¹¤¤¤Î¤Ë¥â¥Æ¥â¥Æ¡¡¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼»¦Åþ¤Î°Õ³°¤ÊÍýÍ³
Ï¢ºÜ¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¸«¤¿¡ª½µ´©¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¦¥éÂ¦¡×Inside story of Television
ÃÎÌ¾ÅÙ¤Î¤ï¤ê¤Ë¥®¥ã¥é¤¬°Â¤¯¡¢¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â¿·Á¯¤Ç¡Ö¥É¥Ã¥¥ê¡×¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³
¡Ø¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Î´ë²è¤Ç¡¢¡Ø°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¡Ù¤Î¥¯¥í¤Á¤ã¤ó(43)¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ØÆ¦¼Æ¤ÎÂç·²¡Ù¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¡Ù¤¬¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥Á¥ã¡¼¥È1°Ì¤Ëµ±¤¯¤Ê¤ÉÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖCD¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï3¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÇä¤ê¾å¤²¿ô¤Ç¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Îà¿ÊÂàá¤ò·è¤á¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¡£°ìÈÖÇä¤ì¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ï¡Ø²òÇ¤¡õÈ³¡Ù¤Ç¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ï¤³¤Î1¶Ê¸Â¤ê¤Ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ò¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¶È³¦Æâ¤Ç¤Î¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤ÎÉ¾²Á¤ÏµÞ¾å¾º¡£ÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ø¥²¥¹¤Î¶Ë¤ß²µ½÷¡£¡Ù¤ÎÀîÃ«³¨²»(¤¨¤Î¤ó)¤Ê¤ó¤Æ¡Ø²Î»ì¤¬ÆÈÆÃ¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡Ù¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥²¥¹¥¥ã¥é¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿·¶ÃÏ¤ò³«Âó¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÊTBS´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¥»¥¯¥Ï¥é¤Þ¤¬¤¤¤Î¸ÀÆ°¤¬¤Ä¤¤â¤Î¤À¤¬¡¢°Õ³°¤ä½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¤ä¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤é¡¢´Ø·¸¼Ô¤é¤Î¥¦¥±¤Ï¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç´Ñ¤¿¤Þ¤ó¤Þ¤Î¥¥ã¥é¤ÇÎ¢É½¤¬¤Ê¤¤¤¦¤¨¡¢¡Ø»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤êÍ¥¤·¤¤¡Ù¤ÈµÕ¤ËÉ¾È½¤Ç¤¹¤è¡£¸ýÀâ¤«¤ì¤Æ¤âÃÇ¤ì¤ÐÁÇÄ¾¤ËÄü(¤¢¤¤é)¤á¤ë¤·¡£¥«¥á¥é¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¶¯°ú¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤è¤ê¡¢¤è¤Û¤É°Â¿´¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´´Éô¡Ë
¡¡¡Ç18Ç¯½©¤«¤é¡Ø·ÝÇ½¿Í¤¬ËÜµ¤¤Ç¹Í¤¨¤¿¡ª¥É¥Ã¥¥êGP¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬ÆÃÈÖ¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼²½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Æ¥ì¥Ó³¦¤Ç¤Ï¤¤¤Þ¡¢¥É¥Ã¥¥ê´ë²è¤¬ºÆ¤ÓµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤â¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ï°ú¤ÃÄ¥¤ê¥À¥³¤Ê¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥É¥Ã¥¥ê¤È¸À¤¨¤Ð¡Ø¥í¥ó¥É¥ó¥Ï¡¼¥Ä¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤¬ÍÌ¾¤Ç¤¹¤¬¡¢¥«¥ê¥¹¥Þ¥Û¥¹¥È¤ËÎø¿Í¤ò¥Ê¥ó¥Ñ¤µ¤»¤ëà¥¹¥Æ¥£¥ó¥¬¡¼á¤Ê¤É¡¢¤«¤Ä¤Æ¼çÎ®¤À¤Ã¤¿ÁÇ¿Í¤Ø¤Î¥É¥Ã¥¥ê¤¬¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ÎÌäÂê¤Ê¤É¤ÇÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤Ç¤Ï·ÝÇ½¿Í¤Ø¤Î»Å³Ý¤±¤¬¼çÎ®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÀ©ºî²ñ¼Ò¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë
¡¡¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤¬·ÝÇ½¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÌäÂê¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£Íî¤È¤··ê¤Ê¤ÉÂç³Ý¤«¤ê¤Ê¥í¥±¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë»ÜÀß¤¬ÀéÍÕ¸©¤Ë¤¢¤ë¡ØÅìµþ¥É¥¤¥ÄÂ¼¡Ù¤Ê¤É¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥É¥Ã¥¥ê¤ò»Å³Ý¤±¤é¤ì¤ä¤¹¤¤à¾ïÏ¢á¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¥í¥±ÃÏ¤À¤±¤Ç´ë²è¤¬¥Ð¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡ÖÍÌ¾¥í¥±ÃÏ¤ÏÈò¤±¤Æ¡¢TBS¤Ê¤éÎÐ»³¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ê¤É¡¢¼«¶É¤¬½êÍ¤¹¤ë»ÜÀß¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ê¥¡¼¶É¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ë
¡¡·ÝÇ½¿Í¤Îµ¯ÍÑ¤Ë¤è¤ëÀ©ºîÈñ¤Î¹âÆ¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢¥®¥ã¥é¤¬¤ª¼êº¢¤Ç¤«¤Ä¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¤¤¤¤¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¡½¡½¼ã¼ê¤Î¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼ê¤Ã¼è¤êÁá¤¤¤Î¤Ï¡¢¥É¥Ã¥¥ê´·¤ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ë¥å¡¼¡¦¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇ¶á¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð»Ï¤á¤¿¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼·Ý¿Í¤Î¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤È¤«¡¢¿Í¸«ÃÎ¤ê¥¥ã¥é¤Ç¿Íµ¤¤Î¡ØµÜ²¼ÁðÆå¡Ù¤ÎÁðÆå¹Ò´ð¡£¤È¤Ë¤«¤¯°ìÀ¸·üÌ¿¤Ê¡Ø¥¥é¥¥é´Ø·¸¡Ù¤Î¥ï¥¿¥ê119¤â¿Íµ¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ó¤Ê¿·´é¤¿¤Á¤è¤ê¤â°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¥Ã¥¥ê¤¬¡¢¼Â¤Ï¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÃÎÌ¾ÅÙ¤Î¤ï¤ê¤Ë¥®¥ã¥é¤¬°Â¤¯¡¢Ä¹´ü¤Ç¹´Â«¤µ¤ì¤ë¥í¥±¤â±Þ(¤¤¤È)¤ï¤Ê¤¤¡£²¿ÅÙñÙ(¤À¤Þ)¤µ¤ì¤Æ¤â¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¤Ä¤Í¤Ë¿·Á¯¤À¤·¡¢¥²¥¹¥¥ã¥é¤Ê¤Î¤¬ÁÕ¸ù¤·¤Æ¤«¡¢Èà¤¬¹ó(¤Ò¤É)¤¤ÌÜ¤ËÁø(¤¢)¤Ã¤Æ¤â»ëÄ°¼Ô¤Ë¤ÏÁÖ²÷´¶¤¬¤¢¤ë¡£ºÇ¶¯¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë
¡¡ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤Î¥Æ¥ì¥Ó³¦¤òÀÊ´¬¤¹¤ë¤Î¤Ï¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ê¤Î¤«¤â¡ª?
PHOTO¡§»³ÅÄ¹¨¼¡Ïº