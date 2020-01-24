「ヴァンゆんチャンネル」と『アドベンチャー・タイム』のコラボグッズ発売！

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　人気YouTuberの「ヴァンゆんチャンネル」と、アニメ『アドベンチャー・タイム』のコラボグッズが、ヴィレッジヴァンガード限定で、2月14日（金）より発売される。

【写真】Tシャツ、トート…　メチャかわいいグッズ一覧

　チャンネル登録者188万人を誇る、人気動画クリエイターの「ヴァンゆんチャンネル」と、世界中で人気のカートゥーンネットワークオリジナルアニメ『アドベンチャー・タイム』のコラボが実現。

　Tシャツ、トートバッグ、タオル、モバイルバッテリー、iPhoneケースなど全10種類のアイテムが、ヴィレヴァンの店舗、オンライン限定で販売される。

【ヴィレヴァン限定「コラボグッズ」の詳細】


商品（一部抜粋）：半袖Tシャツ 3300円、長袖Tシャツ 4000円、キャンバストートバッグ 3000円、タオル 2800円、モバイルバッテリー 4000円、iPhoneケース 2900円
販売日：2月14日（金）発売
展開店舗：渋谷本店、下北沢 ほか全国13店舗、オンラインストア