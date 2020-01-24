ヴァンゆん、人気アニメ『アドベンチャー・タイム』とコラボ！ 限定グッズ発売決定
人気YouTuberの「ヴァンゆんチャンネル」と、アニメ『アドベンチャー・タイム』のコラボグッズが、ヴィレッジヴァンガード限定で、2月14日（金）より発売される。
【写真】Tシャツ、トート… メチャかわいいグッズ一覧
チャンネル登録者188万人を誇る、人気動画クリエイターの「ヴァンゆんチャンネル」と、世界中で人気のカートゥーンネットワークオリジナルアニメ『アドベンチャー・タイム』のコラボが実現。
Tシャツ、トートバッグ、タオル、モバイルバッテリー、iPhoneケースなど全10種類のアイテムが、ヴィレヴァンの店舗、オンライン限定で販売される。
商品（一部抜粋）：半袖Tシャツ 3300円、長袖Tシャツ 4000円、キャンバストートバッグ 3000円、タオル 2800円、モバイルバッテリー 4000円、iPhoneケース 2900円
販売日：2月14日（金）発売
展開店舗：渋谷本店、下北沢 ほか全国13店舗、オンラインストア
【写真】Tシャツ、トート… メチャかわいいグッズ一覧
チャンネル登録者188万人を誇る、人気動画クリエイターの「ヴァンゆんチャンネル」と、世界中で人気のカートゥーンネットワークオリジナルアニメ『アドベンチャー・タイム』のコラボが実現。
Tシャツ、トートバッグ、タオル、モバイルバッテリー、iPhoneケースなど全10種類のアイテムが、ヴィレヴァンの店舗、オンライン限定で販売される。
【ヴィレヴァン限定「コラボグッズ」の詳細】
商品（一部抜粋）：半袖Tシャツ 3300円、長袖Tシャツ 4000円、キャンバストートバッグ 3000円、タオル 2800円、モバイルバッテリー 4000円、iPhoneケース 2900円
販売日：2月14日（金）発売
展開店舗：渋谷本店、下北沢 ほか全国13店舗、オンラインストア