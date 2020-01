■安心安全な素材でできてます

映画『スター・ウォーズ/新たなる希望』で初登場したブルーミルクをご存知でしょうか…? 本作に登場する“絶対に飲んじゃいけない色”をした飲み物なのですが、実は現在、東京をはじめとする5都市で開催中の「『スター・ウォーズ』OH MY CAFE」で、飲むことができるんです…! クランクイン!トレンドでは、覚悟を決めて、本カフェに潜入。まじりっ気のない素直な感想をレポートします。まず、本カフェの名誉を守るべく、声を大にして言いたいのは、「OH MY CAFE」のメニューが、ディズニーの栄養成分に関するガイドラインに適合しており、塩分控えめで、低糖質なレシピを開発しているということ。メニューの中には、ダース・ベイダーモチーフのフードや、「海老ービーエイト」というBB-8とかけたユニークなものなど、可愛らしくかつ栄養も考えられたものがたくさん並びます。その中でも、ファンなら挑戦したいのが、「ブルーミルク」と『スター・ウォーズ/フォースの覚醒』でレイが食べてた「ポーションパン」。ルーク・スカイウォーカー役を務めたマーク・ハミルは、昨年8月Twitterで、「ぶっちゃけ、映画のブルーミルクは、生ぬるくて、油っこくて甘い吐き気を催した」と撮影時の体験を振り返っていましたが、ここのメニューは安全安心で美味しいものばかりなので、ご安心を。冬の乾燥肌に良い液体入浴剤のような色の「ブルーミルク」、意を決して、ごくり…。「あれ? めっちゃ爽やか!」。マークが言うような、“油っこい”とは真逆で、ブルーの名にふさわしく、スッキリとした味わいが口いっぱいに広がります。その正体は、飲んだ時のお楽しみですが、牛乳の親戚で、さっぱりとした味わいが特徴のアレ! とっても美味しくいただきました。一方、『フォースの覚醒』で、液体に粉を入れると膨らんで出来上がった「ポーションパン」もドキドキしながらパクリ。感の良い人は、見た目で気づくかもしれませんが、誰もが一度は食べたことのあるあま〜いパンが正体です。しかし、結構口の中の水分を持っていかれる…と思ったところで活躍するのが「ブルーミルク」。「ポーションパン」はドリンクとセットでオーダーするのがオススメです。また、今回は、「<R2-D2とC-3PO>仲良しバーガープレート」も試食。R2-D2の方は、青みがかったソースが使われており、一見怪しさを感じますが、野菜の美味しさを感じる健康的なハンバーガー。パティは、鶏肉でできており、ヘルシーなのも嬉しいです。そのほか、ライトセーバー色をしたドリンクや、イウォークの故郷エンドアをモチーフにしたサラダパスタなど、物語の要素を上手く盛り込んだメニューが満載。スカーウォーカー家を中心とした壮大なサーガーは、これにて完結してしまいましたが、まだまだ深い『スター・ウォーズ』沼。視覚や聴覚は過去にたくさんあったかもしれませんが、味覚で本作の世界観を感じられるのは、なかなか珍しいのではないでしょうか。ぜひ、はるか彼方の銀河系の味を体験してみてください。「有無は言わせん」と聞こえてきそうです。・東京日程:1月18日(土)〜2月23日(日)場所:OH MY CAFE TOKYO(東急プラザ表参道原宿店)(C)& TM Lucasfilm Ltd.