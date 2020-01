キンプリこと「KING OF PRISM」シリーズの劇場版アニメ『KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-』全4章が、2月1日15時30分よりニコニコ生放送で一挙配信される。

女の子をもっともトキめかせる“プリズムスタァ”を目指す個性豊かな男の子たちが、さまざまな試練に立ち向かっていく姿を全4編構成の劇場版アニメで描いた本シリーズ。

今回の配信では、『KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- I プロローグ×ユキノジョウ×タイガ』『KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- II カケル×ジョージ×ミナト』『KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- III レオ×ユウ×アレク』『KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- IV ルヰ×シン×Unknown』の4章すべてがウェブ初配信となる。応援上映が話題となった作品とあって、コメント欄での盛り上がりが期待できそうだ。

今回の配信は2年4か月ぶりとなるキンプリのライブイベント「KING OF PRISM SUPER LIVE Shiny Seven Stars!」の2月2日開催を記念したもので、あわせてシリーズ作品初の単独ライブとして2017年に開催された「KING OF PRISM SUPER LIVE MUSIC READY SPARKING!」も配信に。こちらは一部冒頭を除いてプレミアム会員限定配信となる。(編集部・吉田唯)