俳優の斎藤工が「齊藤工」名義で監督した最新作『フードロア:Life in a Box』の映像(予告編)が初解禁された。同作は、シンガポールの巨匠エリック・クーが製作総指揮を務め、アジアの8つの国(日本、シンガポール、インド、インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイ、ベトナム)を舞台に、アジア料理をテーマに魂を味と香りで表現する、8つのエピソードからなるアンソロジーシリーズの中の1つ。2019年に世界各国で放送され話題を集めた『フォークロア』シリーズで、『フォークロア:TATAMI』を手掛けた齊藤監督が引き続き“日本代表”として参加した。主演は舞台、映画、ドラマなどを中心に幅広い活躍を見せる安田顕。そしてミュージシャンの傍ら俳優としても活躍する安藤裕子、プロレスラーのザ・グレート・カブキ、女優でファッションモデルの川床明日香、女優の松原智恵子が出演。さらに、板谷由夏が友情出演する。初解禁された映像は、齊藤監督自身のインタビューから始まる。「“食”っていうのは一番プラトニックなもの、コミュニケーションのひとつだった気がするんです」と語る齊藤監督。妻を亡くしたばかりの男を演じる安田、スランプに陥った絵本作家を演じる安藤、引退した年老いたプロレスラーを演じるザ・グレート・カブキとジャンルを超えた面々のそれぞれの“孤独”な表情。彼らを乗せた電車の車内にお弁当販売の声が響きわたる――。電車の中で彼らの孤独な人生が交錯したとき、長い間忘れていたある食にまつわる記憶が呼び起こされ、懐かしさと思い出、愛に包まれた旅の中で、彼らが見出していく希望の光とは?このほか、エリック・マッティ監督『Island of Dreams』、ファン・ダン・ジー監督『彼は魚をさばき、彼女は花を食べる』、ビリー・クリスチャン監督『マリアの秘密のレシピ』、ドン・アラビンド監督『A Plate of Moon』、ペンエーグ・ラッタナルアーン監督『ケータリング』 、エリック・クー監督『タマリンド』、ホー・ユーハン監督『Stray Dogs 』の全8話。“食”を通じてどんな物語を見せてくれるのか。その全貌は、BS10「スターチャンネル」で2月15日(正午〜)、16日(正午〜)、各日4話ずつ一挙放送(※字幕版)。齊藤監督の『Life in a Box』は15日(正午〜後1:00、ほか)。2月16日よりAmazon Prime Videoチャンネル‎「スターチャンネルEX -DRAMA & CLASSICS-」にて配信。