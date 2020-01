HBOアジア製作のオリジナルアンソロジーシリーズ『フードロア』が2月15日(土)12時より独占日本初放送される。

齊藤工監督作『フードロア:Life in a Box』

本シリーズは、シンガポールの巨匠エリック・クーが製作総指揮を務め、アジアの8つの国−日本、シンガポール、インド、インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイ、ベトナムを舞台に、アジア料理をテーマに魂を味と香りで表現する8つのエピソードからなるアンソロジーシリーズ。

齊藤工監督

日本からは、俳優だけでなく監督としても活躍めざましい齊藤工が『フォークロア:TATAMI』に引き続き、『フードロア:Life in a Box』を監督として手がけ、参加している。主演の安田顕をはじめ、ミュージシャンの傍ら俳優としても活躍する安藤裕子、プロレスラーのザ・グレート・カブキ、女優でファッションモデルの川床明日香、女優の松原智恵子が出演。板谷由夏も友情出演を果たしている。

齊藤工監督作『フードロア:Life in a Box』

解禁された予告編映像には、齊藤工監督自身のインタビュー映像から始まる。「“食”っていうのは一番プラトニックなもの、コミュニケーションのひとつだった気がするんです」と語る齊藤監督。妻を亡くしたばかりの男を演じる安田顕、スランプに陥った絵本作家を演じる安藤裕子、引退した年老いたプロレスラーを演じるザ・グレート・カブキとジャンルを超えた面々のそれぞれの“孤独”な表情。彼らを乗せた電車の車内に響き渡るお弁当販売の声とともに、“食”を通じてどんな物語を見せてくれるのか、期待の高まる予告編映像に仕上がっている。

HBOアジア・オリジナルズ作品『フードロア:Life in a Box』2月15日(土)12時より「BS10スターチャンネル」独占日本初放送/2月16日(日) Amazon Prime Videoチャンネル「スターチャンネルEX」にて配信開始

(C)2019 HBO Pacific Partners, v.o.f. HBO and HBO Asia Originals are service marks of HomeBox Office, Inc. FOOD LORE is a service mark of HBO Pacific Partners,v.o.f. Used with permission. ©2019 HBO Asia. All rights reserved.

