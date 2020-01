【今週末の新作映画】『GIRLS』『マリッジ・ストーリー』アダム・ドライヴァー＆『マジックシティ 黒い楽園』オルガ・キュリレンコ

好きな俳優が出演している作品は全てチェックしよう! 海外ドラマでお馴染みの俳優に特化した新作映画をピックアップ! 1月24日(金)より公開される作品からはこちらをご紹介。

■1月24日(金)『9人の翻訳家 囚われたベストセラー』

トム・ハンクス主演で映画化もされた、「ダ・ヴィンチ・コード」シリーズ出版秘話に基づく本格ミステリー映画。

全世界待望のミステリー小説「デダリュス」完結編の世界同時出版のため、フランスの人里離れた村にある洋館の地下に隠された要塞ごときの密室に、9カ国の翻訳家が集められた。彼らは外出はおろか、SNSや電話などの通信も禁止され、毎日20ページずつだけ渡される原稿を翻訳していくことに。ところがある夜、出版社社長の元に「冒頭10ページをネットに公開した。24時間以内に500万ユーロ(約6億円)を支払わなければ、次の100ページも公開する。要求を拒めば、全ページを流出させる」という脅迫メールが届く...。

その他の出演者:ランベール・ウィルソン(『マトリックス』シリーズ)、オルガ・キュリレンコ(『マジックシティ 黒い楽園』)、リッカルド・スカマルチョ(『ジョン・ウィック:チャプター2』)、シセ・バベット・クヌッセン(『ウエストワールド』『コペンハーゲン/首相の決断』)、アレックス・ロウザー(『このサイテーな世界の終わり』)、サラ・ジロドー(『クリミナル:フランス編』)





■1月24日(金)『テリー・ギリアムのドン・キホーテ』

カンヌ国際映画祭のクロージングを飾り絶賛された本作は、構想30年を掛け、9回も企画が頓挫し、映画史上最も呪われた企画と謳われる。『GIRLS/ガールズ』『スター・ウォーズ』シリーズに出演し、『マリッジ・ストーリー』で本年度ゴールデン・グローブ賞や全米映画俳優組合(SAG)賞にノミネートされたアダム・ドライヴァー主演作。

主人公は、仕事への情熱を失くしたCM監督のトビー(アダム)。彼はスペインの田舎で撮影中のある日、謎めいた男からDVDを渡される。偶然か運命か、それはトビーが学生時代に監督し、賞に輝いた映画『ドン・キホーテを殺した男』だった。トビーは舞台となった村が程近いと知りバイクを飛ばすが、ドン・キホーテを演じた靴職人の老人ハビエルは、自分は本物の騎士だと信じ込み、トビーのことを忠実な従者のサンチョだと思い込んだ。そして老人は、無理やり彼を引き連れて、大冒険の旅へと出発するのだった...。

その他の出演者:ジョナサン・プライス(『天才作家の妻 -40年目の真実-』)、ステラン・スカルスガルド(『チェルノブイリ』)、オルガ・キュリレンコ(『マジックシティ 黒い楽園』)、ジェイソン・ワトキンス(『TABOO』)、ホヴィク・ケウチケリアン(『ナイト・マネジャー』)

