数々の映画やドラマに出演し、NHK朝ドラ「なつぞら」で国民的俳優となった中川大志が、日本発の世界的人気ゲームキャラクターソニックの吹替を務めることとなった。声優挑戦は今回が3度目にして初の主演となる。また、ソニックを狙う悪の天才科学者ドクター・ロボトニック(ジム・キャリー)の吹替は山寺宏一に決定。中川は以前バラエティのレギュラー番組で共演して以来、山寺を恩師として慕っている。

今回、声優として初共演する中川は「山寺さんに僕のソニックを聞いてもらうのは、すごくドキドキします!」と緊張を露わにするが、実際に吹替を聞いた大ベテラン声優・山寺からは「大志はたいしたもんだ!」と太鼓判が。ソニックの相棒となる保安官トム(ジェームズ・マースデン)に中村悠一、トムの妻であるマディ(ティカ・サンプター)には井上麻里奈が声をあてる。

中川大志 インタビューコメント

最初にお話を聞いたときは、驚きました。僕自身小さい頃ソニックのゲームをやっていて、すごく大好きなキャラクターでしたし、まさか自分がそのソニックの声をやらせてもらえるなんて想像もしてなかったので、最初はすごく驚きました。自分で良いのだろうかという不安と恐怖もありましたが、ソニックのキャラクターを作り上げたチームの皆様に僕の声で良いんじゃないかと仰っていただけて、嬉しかったです。やるからには一生懸命自信を持ってやろうと思いました。基本的に一人で収録だったので、尊敬する山寺さんに僕のソニックを聞いてもらうのは、すごくドキドキします!

全世界の人たちが抱いているかっこよくてクールなイメージのソニックはこの映画の中でも大活躍していますが、すごくピュアで、真っ直ぐで、優しい、今まで観た事のないソニックの表情がすごく丁寧に描かれていて、ますますソニックの事を好きになるんじゃないかなって思います。よりソニックのことがいろんな角度から、深く見える、そんな映画です!

山寺宏一 コメント

中学生の頃から大志は天才だって知ってますから、やはり大志は“大したもんだ”と思う(笑)。何にでもチャレンジして見事にクリアする才能の凄さ。でも彼は、努力の人でもあるんですよ。両方の意味で大したもんだ!共演がとにかく嬉しい!

映画『ソニック・ザ・ムービー』は3月27日(金)全国ロードショー

(C)2019 PARAMOUNT PICTURES AND SEGA OF AMERICA, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

