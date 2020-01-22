第74回毎日映画コンクールの受賞者と受賞作品が発表され、石川慶監督作「蜜蜂と遠雷」が日本映画大賞に輝いた。

松岡茉優、松坂桃李、森崎ウィン、鈴鹿央士が共演した「蜜蜂と遠雷」は、第156回直木賞と2017年の本屋大賞をダブル受賞した恩田陸氏の小説を実写映画化。若き4人のピアニストが、国際ピアノコンクールの熾烈な戦いを通して成長していく物語を描いた。同作は、日本映画大賞に加え、監督賞（石川慶）、スポニチグランプリ新人賞（鈴鹿央士）も受賞。女優助演賞（池脇千鶴）、脚本賞（阪本順治）、録音賞（藤本賢一）を獲得した「半世界」と並ぶ3冠となった。

日本映画優秀賞は、藤井道人監督作「新聞記者」が選出され、女優主演賞（シム・ウンギョン）と合わせ2部門を制覇。男優主演賞には「カツベン！」の成田凌が輝き、美術賞（磯田典宏）と合わせ、同じく2冠。また、外国映画ベストワン賞は「ジョーカー」（トッド・フィリップス監督）が選出。また、田中絹代賞には風吹ジュン、特別賞には宮本まさ江（衣装）が選ばれている。

表彰式は、2月13日に神奈川・ミューザ川崎にて開催。毎日映画コンクール公式ホームページ（https://mainichi.jp/mfa/）、「TSUTAYAプレミアム無料ライブ配信」特設ページ（http://tsutaya.jp/mfa_p/）にて、ライブ配信と1週間見逃し配信を行う。

第74回毎日映画コンクールの受賞結果は、以下の通り。

日本映画大賞：「蜜蜂と遠雷」

日本映画優秀賞：「新聞記者」

外国映画ベストワン賞：「ジョーカー」

監督賞：石川慶「蜜蜂と遠雷」

脚本賞：阪本順治「半世界」

男優主演賞：成田凌「カツベン！」

女優主演賞：シム・ウンギョン「新聞記者」

男優助演賞：吉澤健「凪待ち」

女優助演賞：池脇千鶴「半世界」

スポニチグランプリ新人賞：鈴鹿央士「蜜蜂と遠雷」、関水渚「町田くんの世界」

田中絹代賞：風吹ジュン

撮影賞：クリストファー・ドイル「ある船頭の話」

美術賞：磯田典宏「カツベン！」

音楽賞：RADWIMPS「天気の子」

録音賞：藤本賢一「半世界」

ドキュメンタリー映画賞：「えんとこの歌 寝たきり歌人・遠藤滋」

アニメーション映画賞：「海獣の子供」

大藤信郎賞：「ある日本の絵描き少年」

TSUTAYAプレミアム映画ファン賞 日本映画部門「凪待ち」

TSUTAYAプレミアム映画ファン賞 外国映画部門「ジョーカー」

特別賞：宮本まさ江（衣装）