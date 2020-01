【ダイソー】SNS人気爆発！高見えする今買うべきアイテム4選

(1)ネックレス

この投稿をInstagramで見る ダイソー イオンタウン田無芝久保店 〔公式〕(@daiso_tanashishibakubo)がシェアした投稿 - 2019年11月月13日午後1時57分PST

この投稿をInstagramで見る ダイソー イオンタウン田無芝久保店 〔公式〕(@daiso_tanashishibakubo)がシェアした投稿 - 2019年11月月28日午後7時02分PST

(3)メッシュポーチ

この投稿をInstagramで見る ダイソー イオンタウン田無芝久保店 〔公式〕(@daiso_tanashishibakubo)がシェアした投稿 - 2019年 6月月25日午前7時05分PDT

(4)ミニポーチ

この投稿をInstagramで見る ダイソー イオンタウン田無芝久保店 〔公式〕(@daiso_tanashishibakubo)がシェアした投稿 - 2019年12月月3日午後4時43分PST

いまや100均にも、おしゃれアイテムがたくさんありますよね。おしゃれアイテムの中でも、SNSで大人気の高見えアイテムはチェックしておきたいですよね。今回は、 ダイソー 商品の中でも高見えする大人気アイテムをご紹介します。ゴールドとピンクゴールドのカラーがあるネックレス。華奢で可愛い、とSNSで今人気爆発中です。チェーンの長さは38cmなので、鎖骨ほどの長さになっています。シンプルなデザインのものが多く、重ね付けにもピッタリですよ。ゴールドはつけるだけで華やかな印象に、そしてピンクゴールドは肌馴染みが良いのが特徴です。チャームの種類も豊富で、ハートや月、クロスなどがあるので、気分で付け替えて楽しむのもいいですね。イマカワなヘアアクセサリーのsimplegirlヘアアクセサリー。シンプルで大人っぽいと評判なんです。ヘアピンやヘアクリップなどは、ゴールドカラーで高見え。大人女子がつけていても、とてもおしゃれに見えますよ。ヘアピンもグレーやくすみカラーと、最近流行りのカラーになっています。普段使いにもオフィスカジュアルにもピッタリのヘアアクセサリーが多いので、ぜひチェックしてみてくださいね。ダイソーのメッシュポーチも高見えアイテム。小物入れバッグ ペンケースタイプ、小物入れバッグ ポーチタイプ、化粧ポーチ、マチ付きメッシュポーチなどがあります。全てメッシュポーチなのですが、小物入れバッグ ペンケースタイプ、小物入れバッグ ポーチタイプ、化粧ポーチは、黒のメッシュ地に「Don't look into my bag」と白字で書かれています。メッシュ素材なので汚れが気にならず、中身が見えるので使いやすいですよ。ゴールドとシルバーのミニポーチ。丸くて可愛らしい形が、特徴ですよ。ピアスやイヤリングをしまったり、コインケースとしても使えますね。安っぽくないので、使っているだけでおしゃれに見えるかも。ダイソーには高見えアイテムが多いですが、その中でもSNSで人気のアイテムをご紹介しました。どれもチェックしたいものばかりですね。ぜひお近くのダイソーに足を運んでみてくださいね。(liBae編集部)