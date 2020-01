“みんなで叶(かな)える物語”をキーワードに発足したスクールアイドルプロジェクト「ラブライブ!」のシリーズ9周年を記念し、1月18、19日にさいたまスーパーアリーナで「LoveLive! Series 9th Anniversary ラブライブ!フェス」が開催された。

これまでのアニメやライブ映像など、「ラブライブ!」シリーズの軌跡を歩む映像とともにスタートし、「ラブライブ!サンシャイン!!」から「Aqours」が「未体験HORIZON」でトップバッターを飾った。

「虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」は、「TOKIMEKI Runners」(スマートフォン向けゲーム「ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル ALL STARS」オープニング主題歌)、「Love U my friends」を披露。さらに、ソロ活動をメインにしているということでDAY1からセットリストをガラッと変え、DAY2は桜坂しずく役の前田佳織里、エマ・ヴェルデ役の指出毬亜、中須かすみ役の相良茉優、宮下愛役の村上奈津実、優木せつ菜役の楠木ともりがそれぞれソロ楽曲を歌唱し、楽曲に合わせた客席からのコールも交えて会場を盛り上げた。

「Aqours」のメンバーによる「CYaRon!」「AZALEA」「Guilty Kiss」も楽曲を2曲ずつ披露し、北海道・函館聖泉女子高等学院発のスクールアイドル「Saint Snow」へバトンタッチ。レーザー演出とともに、鹿角(かづの)聖良役の田野アサミ、理亞役の佐藤日向がラップまじりの「SELF CONTROL!!」(「ラブライブ!サンシャイン!!」第1期挿入歌)、「Believe again」を歌い、客席とのコール&レスポンスも楽しんでいた。

2016年に「μ's Final LoveLive!〜μ’sic Forever♪♪♪♪♪♪♪♪♪〜」を開催以来、久方ぶりにステージに立つ「μ's」はデビューシングルの表題曲「僕らの LIVE 君との LIFE」を1曲目にセレクト。続けて、高坂穂乃果役の新田恵海が「出会った瞬間こそみんな違うけど、『ラブライブ!』が好きという気持ちでここに集まっていることはすごい」とメンバーとともに客席へ感謝を込め、「僕らは今のなかで」(「ラブライブ!」第1期オープニング主題歌)、「START:DASH!!」(「ラブライブ!」第1期挿入歌)など、テレビアニメ版の楽曲をメドレー形式で歌い上げた。そして、「Snow halation」ではラストサビでペンライトの色が一気に変わる、客席側からの恒例となっているパフォーマンスも行われた。

DAY1でトリを務めた「μ's」からバトンを受け継ぎ、DAY2の大トリを務めたのは「Aqours」。18年に東京ドームで開催された「ラブライブ!サンシャイン!! Aqours 4th LoveLive! 〜Sailing to the Sunshine〜」でも登場した船を「Aqoursシップ 9th Anniversary号」とし、ステージ奥から「全速前進! ヨーソロー!」という掛け声とともに登場した。「未来の僕らは知ってるよ」(「ラブライブ!サンシャイン!!」第2期オープニング主題歌)では客席から近い位置をゴンドラで周遊するなど、メンバー自身もライブを楽しみながら、曲間のMCでは高海千歌役の伊波杏樹が「私たちは『μ's』が大好きです! 『ラブライブ!』も『Aqours』も大好きで、『Aqours』と『Saint Snow』の11人で紡いできた思いも大好き。『虹学』のみんなのこれからも楽しみで、そんな『ラブライブ!』がつないでくれた今日というこの日が宝物です」と、喜びをかみしめた。そして、最後は彼女たちにとって始まりの楽曲「君のこころは輝いてるかい?」で締めくくった。

「Aqours」の歌唱後は、「μ's」「虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」もステージに合流。再び「μ's」としてステージに立った新田は「私たちは(16年の)ファイナルライブで一区切りをつけましたが、『ただいま』とは思っていなくて、なぜなら穂乃果たち9人はいつもみんなのそばにいたと思っています! μ’sic Forever!」と思いの丈を叫び、伊波が「この会場に『好き』という気持ちがあふれていて最高にステキな2日間でした!」と気持ちを届けた。

終演後には「ラブライブ!シリーズ 新プロジェクト始動!!!」も発表された。詳細は、1月30日発売の「LoveLive! Days ラブライブ!総合マガジン Vol.05」に掲載される。また、「ラブライブ!」シリーズのYouTube公式チャンネルでは、3月25日にリリースの「μ's」アニメーションPV付きシングル「A song for You! You? You!!」の試聴動画も公開中。

■セットリスト

LoveLive! Series 9th Anniversary ラブライブ!フェス DAY2

1月19日 埼玉・さいたまスーパーアリーナ

01.未体験HORIZON / Aqours

02.TOKIMEKI Runners / 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会

03.あなたの理想のヒロイン / 桜坂しずく(CV.前田佳織里)

04.Evergreen / エマ・ヴェルデ(CV.指出毬亜)

05.ダイアモンド / 中須かすみ(CV.相良茉優)

06.めっちゃ Going!! / 宮下 愛(CV.村上奈津実)

07.CHASE! / 優木せつ菜(CV.楠木ともり)

08.Love U my friends / 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会

09.近未来ハッピーエンド / CYaRon!

10.夜空はなんでも知ってるの? / CYaRon!

11.トリコリコ PLEASE!! / AZALEA

12.ときめき分類学 / AZALEA

13.Guilty Eyes Fever / Guilty Kiss

14.Guilty Night, Guilty Kiss! / Guilty Kiss

15.SELF CONTROL!! / Saint Snow

16.Believe again / Saint Snow

17.僕らの LIVE 君との LIFE / μ 's

18.「ラブライブ!」TVアニメメドレー / μ 's

僕らは今のなかで

No brand girls

START:DASH!!

それは僕たちの奇跡

ユメノトビラ

KiRa-KiRa Sensation!

19.Snow halation / μ 's

20.届かない星だとしても / Aqours

21.WATER BLUE NEW WORLD / Aqours

22.未来の僕らは知ってるよ/ Aqours

23.HAPPY PARTY TRAIN / Aqours

24.君のこころは輝いてるかい? / Aqours