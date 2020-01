ヒュー・グラントだけじゃない！「王室離脱」決断のヘンリー王子とメーガン妃を支える声【まとめ】

英王室のヘンリー王子とメ―ガン妃夫妻が、現地時間の1月8日(水)に主要王族の立場からの引退と経済的自立を発表したことを受け、マスコミやソーシャルメディアなどでは、さまざまな論議が連日繰り広げられている。英国の欧州離脱(Blexitブレグジット)をもじって、カップルの英国王室からの離脱を意味する「Megxitメグジット」という新語も誕生。夫妻の決断への批判はかなり多いが、もちろん、ふたりの行動に理解を示し、ふたりを応援する人々もたくさんいる。そこで今回は、セレブリティたちによる、ヘンリー王子とメ―ガン妃夫妻を擁護するコメントをいくつか紹介してみよう。

◆"ロマンティック・コメディの帝王"と呼ばれ、『英国スキャンダル〜セックスと陰謀のソープ事件』や『パディントン2』で新境地を拓く英俳優のヒュー・グラント。自身もタブロイド紙に悩まされ、「News of the World」紙を廃刊に追いこんだ経験をもつ彼は、ラジオ番組でのインタビューのなかで、「僕はむしろヘンリーの味方だと言わねばならない。タブロイド紙は効果的にヘンリーの母親を殺した。今度は妻を八つ裂きにしている。家族を守るのは男の仕事だ。だから彼を応援する」と話した。



◆米女優・歌手のベット・ミドラー(映画『ファースト・ワイフ・クラブ』)は「なんて残念な話なんでしょう。(マスコミは)彼女が耐えられなくなるまで、追いまわしいじめました。ダイアナのように。手痛い出費を被るまで学習することはないでしょう。(メ―ガン妃が)マスコミを倒産に追い込むことを願っています」とツイート。

What a sad story. They hounded and bullied her until it was no longer tenable to stay, just like Diana. They'll never learn until it hits them in the wallet. I hope she bankrupts them all.

Prince Harry and Meghan to 'Step Back' From Royal Family https://t.co/SsNiyDQv2N