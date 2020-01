【プレゼント】「ダ・ヴィンチ・コード」シリーズ出版秘話から生まれた本格ミステリー『9人の翻訳家 囚われたベストセラー』オリジナルグッズ

「ダ・ヴィンチ・コード」シリーズ出版秘話に基づく本格ミステリー映画『9人の翻訳家 囚われたベストセラー』。1月24日(金)の公開を記念して、映画オリジナルグッズ「原稿用紙メモパッド」をプレゼント! 応募要項は以下の通り。

2006年にトム・ハンクス主演で映画化もされた『ダ・ヴィンチ・コード』をはじめ、一大現象を巻き起こした米作家ダン・ブラウン著の人気小説「ロバート・ラングドン」シリーズ。本作は、シリーズ4作目となる「インフェルノ」出版時に行われた、海賊行為と違法流出を恐れた出版元が、著者ダン・ブラウンの同意のもと、各国の翻訳家たちを秘密の地下室に隔離して翻訳を行ったという前代未聞のエピソードを元にしたミステリー映画。



舞台は、フランスの人里離れた村にある洋館。全世界待望のミステリー小説「デダリュス」完結編の世界同時出版のため、その洋館の地下に隠された要塞ごときの密室に、9カ国の翻訳家が集められた。彼らは外出はおろか、SNSや電話などの通信も禁止され、毎日20ページずつだけ渡される原稿を翻訳していくことに―。

富と名声にとりつかれた出版社社長役に、映画『神々と男たち』や『マトリックス』シリーズのランベール・ウィルソン。ロシア語の翻訳者には『007/慰めの報酬』でボンドガールを演じ、『マジックシティ 黒い楽園』や『SECRETS 過去を秘めた女たち』など海外ドラマにも出演するオルガ・キュリレンコ。デンマーク語翻訳者役では、米HBOの『ウエストワールド』への出演や、北欧ドラマ『コペンハーゲン/首相の決断』では主演を務め、海外ドラマではお馴染みのシセ・バベット・クヌッセンが扮する。

監督・脚本は、日本でもスマッシュヒットを記録した2012年公開の『タイピスト!』で長編映画監督としてデビューを果たしたレジス・ロワンサルが務める。

すべてを欺く本格ミステリー映画『9人の翻訳家 囚われたベストセラー』は、1月24日(金)ヒューマントラストシネマ有楽町、渋谷シネクイント、新宿ピカデリー他全国順次ロードショー。

