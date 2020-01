【「ビリー・アイリッシュ来日公演」の詳細】

ビリー・アイリッシュ(Billie Eilish)初の単独来日公演が、9月2日(火)に横浜アリーナで行われることが発売された。彼女の来日公演は2018年のサマーソニック出演以来、単独公演として今回が初となる。史上最年少17歳でグラミー賞主要4部門(計6部門)にノミネートされるなど、全世界で旋風を巻き起こしているビリー・アイリッシュ。2019年3月にリリースしたデビュー・アルバム『WHEN WE ALL FALL ASLEEP,WHERE DO WE GO』は英米を含め全世界17ヵ国で1位を獲得した。また、代表曲「bad guy」は、全米シングル・チャート(Billboard Hot 100)で1位を獲得。2000年以降に生まれたアーティストとして史上初の快挙となった。この曲は、読売テレビ・日本テレビ系で現在放送中の2020年1月期新日曜ドラマ『シロでもクロでもない世界で、パンダは笑う。』の主題歌にもなっている。日時:2020年9月2日(水)OPEN 18時30分/START 19時30分場所:横浜アリーナ価格(税込):アリーナSS(スタンディング):1万5000円アリーナS(スタンディング):1万2000円スタンドS 席:1万500円スタンドA 席:9500 円※未就学児(6歳未満)入場不可