by freestocks.org写真共有サービス「 Instagram 」は国内で3000万人の利用者を有する一大SNSです。そんなInstagramに投稿された最初の写真についてはこれまで何度か言及されたことがありましたが、バグレポート生成ツールのBird Eats Bugの開発者がInstagramをリバースエンジニアリングした結果、「本当に最初に投稿された写真」が判明しました。Bird Eats Bug :: Spend less time on bugshttps://birdeatsbug.com/過去にTime誌が行ったインタビュー内で、最初にInstagramに投稿されたのはInstagramの設立者であるKevin Systromの犬の写真であるとKevin氏自身が答えたことがあり、ジャーナリストやWikipediaにも言及されたそうですが、この回答は間違いとのこと。リバースエンジニアリングを行いグリニッジ標準時でのタイムスタンプを確認した結果、最も古い投稿を突き止めることができたそうです。InstagramのURLは「instagram.com/p」の後に英数字が続きますが、この英数字が「A」や「C」といったアルファベットだけの投稿は、Instagramの最初期の投稿にあたるとのこと。「https://www.instagram.com/p/C/」の投稿は、インタビューでKevin氏が回答した投稿にあたります。タイムスタンプを確認すると「2010年7月16日午後2時24分」の投稿となっており、Instagramが正式にリリースされる2010年10月6日よりも三カ月ほど前の投稿であることがわかります。「https://www.instagram.com/p/D/」の投稿は、Kevin氏が先ほどの投稿の5分後に投稿したタコス店の写真。「https://www.instagram.com/p/E/」の投稿はKevin氏のガールフレンドの写真で、現在のInstagramでありがちな写真加工が感じられない質素な一枚です。「https://www.instagram.com/p/N/」は最初に位置情報が埋め込まれた投稿です。位置情報サービスはInstagramのごく初期段階から実装されていましたが、これは当初InstagramがFoursquareをライバルとしていたからだそう。最初の食べ物の写真がこれ。このレストランは数ブロック先に移転していますが、今でも残っているそうです。「https://www.instagram.com/p/S/」は、Kevin氏がフォークでスープを飲もうとしている冗談めいた写真。そして、Instagramに最初に投稿された写真がこれです。URLが「https://www.instagram.com/p/G/」であり、投稿の順番がアルファベットの順番と一致していませんが、タイムスタンプを確認すると「2010年7月16日午前10時26分」となっており、Kevin氏の犬の写真よりも投稿時間が前であることがわかります。この写真はInstagramの共同設立者であるMike Krieger氏によって投稿されたもので、当時Kevin氏やMike氏が借りていたレンタルオフィスからの風景です。実際にリバースエンジニアリングを行いInstagramの一番古い投稿を突き止めた開発者は、最初期のInstagramに投稿された写真の見栄えの悪さに驚き、それと比較した今日のInstagramの充実ぶりに衝撃を受けたと語っています。