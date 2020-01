View this post on Instagram

‪小泉進次郎さん、滝川クリステルさん‬ ‪ご出産おめでとうございます㊗️‬ ‪すくすく元気に育ちますように👏✨‬ ‪# #小泉進次郎 さん #滝川クリステル さん #お子様が生まれる‬ ‪#奇跡‬ #信濃岳夫 #金原早苗 #吉本新喜劇 ‪#今週の新喜劇ではたまたまこの2人で赤ちゃん抱いて出てくる役‬ ‪#奇跡‬ ‪#なんやかんやありますがとにかく今はおめでたい✨‬ ‪#我々2人も応援させて頂きたいと思います😊 ‬