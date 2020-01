多くの泥棒は物や金銭を盗むために家などに侵入するが、海外では予想外の行動に出た泥棒がいるようだ。アメリカ・フロリダ州で、男の泥棒がとある男性の家に侵入し、20歳の男性のつま先を舐めたと海外ニュースサイト『The Independent』と『Storypick』が1月8日までに報じた。報道によると、泥棒は2019年12月24日の深夜、男性宅に侵入したという。男性は眠っていたが、ふと目を覚ますと、泥棒が寝室にいて男性のつま先を舐めていたそうだ。男性は驚きつつも、冷静に「うちには金はない」と言うと、泥棒は「金はいらないからお前のつま先を舐めさせろ」と言った。男性が拒むと、泥棒は「舐めさせなければ銃で撃つ」と脅し、男性の股間をつかんで押し倒して、無理やり男性のつま先を舐めようとしたという。男性は泥棒と揉み合った後、力ずくで泥棒を家の外に追い出し、その後、警察に通報した。泥棒は家から追い出された後、男性の家に停まっていた車のフロントガラスを破壊して逃げたそうだ。警察は男性のつま先に残った唾液からDNAサンプルを採取して捜査しているという。2020年1月現在、犯人は逮捕されていない。このニュースが世界に広がると、ネット上では「家に泥棒がいるだけでも怖いのに、つま先を舐められるなんてもっと恐ろしい」「力ずくで泥棒を家から追い出した男性はすごい」「この泥棒には何か特別な性癖があったのだろうか。クリスマスイブに家に押し入り、つま先を舐めるとはよっぽどの変態だ」などの声が挙がっていた。海外には泥棒が謎の行動をした事件が他にもある。ブラジル・ピアウイ州で、薬局に強盗に入った泥棒が店員にキスをしたと海外ニュースサイト『Daily Mail Online』と『India Today』が、2019年10月に報じた。同記事によると、ある日の午後、2人組の男の泥棒が年配の女性が営む薬局に押し入ったそうだ。泥棒が薬局に押し入った時、店にいたのは薬局を営む年配の女性一人だった。女性は泥棒の一人に現金240ドル(約2万6000円)を渡したが、女性がもう一人の泥棒に現金を渡そうとすると、もう一人の泥棒は拒否。「私はあなたのお金は欲しくない」と言って、女性の額にキスをしたそうだ。『Daily Mail Online』は泥棒がキスをする動画を公開しているが、泥棒は戸惑う女性の頭を優しくつかみ、額にそっとキスをしている。事件後、警察は2人の行方を追ったが、2020年1月現在、2人が逮捕されたかどうかは分かっていない。物を盗む泥棒の罪は大きいが、つま先を舐めたりキスをする泥棒の行為も、到底理解しがたいものだ。記事内の引用について「Man wakes up to find burglar sucking his toes」(The Independent)より https://www.independent.co.uk/news/world/americas/florida-burglar-sucking-toes-christmas-eve-manatee-a9273196.html「Man Wakes In The Middle Of The Night To Find A Robber Sucking His Toes」(Storypick)よりhttps://www.storypick.com/intruder-sucks-mans-toes/「'No ma'am…I don't want your money': Armed pharmacy robber takes mercy on elderly shopper - and kisses her instead」(Daily Mail Online)よりhttps://www.dailymail.co.uk/news/article-7581361/Brazilian-pharmacy-thief-kissed-elderly-woman-told-didnt-want-cash.html「Thief kisses old woman on forehead while robbing store. Viral video tells you why」(India Today)よりhttps://www.indiatoday.in/trending-news/story/thief-kisses-old-woman-on-forehead-while-robbing-store-viral-video-tells-you-why-1610763-2019-10-18