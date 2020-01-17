Ž¢Ç¯¶â¤òÊ§¤¦¤Î¤ÏÂ»Ž£¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¿Í¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤»ö
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ºä¸ý¹§Â§¡ØÆüËÜ¿Í¤ÎµëÎÁ¤Ï¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤Ë°Â¤¤¤Î¤«¡¡À¸³è¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥³¥¹¥È¡×¤È¡Ö¥ê¥¿¡¼¥ó¡×¤Î·ÐºÑ³Ø¡Ù¡ÊSB¿·½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÌ¤Ç¼Î¨¤¬È¾Ê¬¡×¤Ï¿ô»ú¤Î¥«¥é¥¯¥ê
Ç¯¶â¤Ë´Ø¤¹¤ë¸í²ò¡¡§Ç¯¶â¤òÊ§¤ï¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë
¿·Ê¹¤Ê¤É¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¡ÖÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ç¯¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤Ø¤ÎÉÔ¿®´¶¤«¤é¡ÖÇ¯¶â¤Ê¤ó¤ÆÃ¯¤â¿®¤¸¤Á¤ã¤¤¤Ê¤¤¡¢¤À¤«¤éÊ§¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£Ç¯¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤ÎÎ¨¤òÌ¤Ç¼Î¨¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¡ÖÌ¤Ç¼Î¨¤¬È¾Ê¬¡×¤È½ñ¤Î©¤Æ¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢ÉÔ»×µÄ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤Þ¤ï¤ê¤ËÌ¤Ç¼¼Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¤¿¤Ö¤ó¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯¶â¤Ï´ðËÜ¡¢Ã¯¤â¤¬Ê¿Åù¤Ë¡¢²ñ¼Ò°÷¤À¤Ã¤¿¤é²ñ¼Ò¤¬Å·°ú¤¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¡Ö¿ô»ú¤Î¥«¥é¥¯¥ê¡×¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
Ç¯¶â¤Ë¤Ï2ÄÌ¤ê¡Ê¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ëÉ×¤ò¤â¤ÄÀì¶È¼çÉØ¤ò´Þ¤á¤ë¤È3ÄÌ¤ê¡Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿Í¿ô¤Ï°Ê²¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¸üÀ¸Ç¯¶â²ÃÆþ¼Ô¡Ä¡Ä4356Ëü¿Í
¡¦¹ñÌ±Ç¯¶â²ÃÆþ¼Ô¡ÊÀì¶È¼çÉØÅù¡Ë¡Ä¡Ä870Ëü¿Í¡¡¹ç·×6731Ëü¿Í
¤³¤Î¿ô»ú¤Î¤¦¤Á¡¢Ê§¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦¤Û¤ó¤È¤¦¤ÎÌ¤Ç¼¼Ô¡Ä¡Ä157Ëü¿Í¡¡¹ç·×731Ëü¿Í
¤³¤Î731Ëü¿Í¤ÎÊì¿ô¤Ï¡Ö¹ñÌ±Ç¯¶â¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢Àè¤Î1505Ëü¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤¿¤·¤«¤ËÈ¾¿ô¶á¤¯¤¬Ì¤Ç¼¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÌÈ½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë574Ëü¿Í¤Ï¡¢¹ÔÀ¯¤¬Ç§¤á¤¿¡Ö»ÙÊ§¤¦Ç½ÎÏ¤Î¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¡×¤Ç¤¹¡£Ê¸Ì®¾å¤ÏÁí¿ô6731Ëü¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢Ì¤Ç¼¼Ô157Ëü¿Í¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÈæÎ¨¤ò¸«¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤ÈÌ¤Ç¼Î¨¤Ï¤¿¤Ã¤¿2.3¡ó¤Ç¤¹¡£Áû¤°¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â°ìÊýÅª¤ÊÊóÆ»¤À¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
2.3¡ó¤À¤«¤é¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤Þ¤ï¤ê¤ËÌ¤Ç¼¼Ô¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£Ç¯¶â¤Ï¸½¼Â¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¹ñÌ±¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¢¤ëÄøÅÙ·òÁ´¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¢£2040Ç¯º¢¤ò¥Ô¡¼¥¯¤Ë¼õµë¼Ô¤Ï¸º¤êÂ³¤±¤ë
Ç¯¶â¤Ë´Ø¤¹¤ë¸í²ò¢¡§Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤ÏÊø²õ¤¹¤ë
»ä¤¬Âç³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿20Ç¯Á°¤«¤éÇ¯¶âÊø²õÀâ¤Ï¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç³Ø¤Î¤È¤¡¢Ãç¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿º´Æ£¤¯¤ó¤â¡Ö¹Í¤¨¤ì¤ÐÀ®¤êÎ©¤Ä¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ç¯¶â¤Ê¤ó¤ÆÊ§¤¦¤ä¤Ä¤¬¥Ð¥«¤À¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡ÊÀ¤¤ÎÃæ¤Ë100¡ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ë»ä¤Ï¼¡¤Î2¤Ä¤ÎÍýÍ³¤ÇÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤ÏÊø²õ¤·¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÒÉê²ÝÊý¼°¤À¤«¤é¡Ó
ÆüËÜ¤Ï¸½ÌòÀ¤Âå¤¬¼õµëÀ¤Âå¤Ë¤ª¶â¤òÅÏ¤¹¡Ö»ÅÁ÷¤êÊý¼°¡×¤Ç¤¹¡£¸½ÌòÀ¤Âå¤¬¸º¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ö¸º¤ë¡×¤À¤±¤Ç¥¼¥í¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÓÈ¤¨¤Ç¤¹¤¬¡¢100¿Í¤Î¼ã¼Ô¤È¡¢30¿Í¤ÎÏ·¿Í¤¬¤¤¤ëÂ¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬30¿Í¤Î¼ã¼Ô¤È¡¢30¿Í¤ÎÏ·¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÁí³Û¤¬¸º¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Ç¯¶âÀ©ÅÙ¼«ÂÎ¤ÏÊø²õ¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¤·¤³¤Î¾ì¹ç¡¢¼õµë¶â³Û¤Ï¸º¤é¤¶¤ë¤ò¤¨¤Þ¤»¤ó¡£ÆüËÜ¤â¸½¾õ¡¢¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨È¾Ê¬¤Ï¡¢Â¾¤ÎÀÇ¶â¤«¤éÊäÅ¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈËÜ½ñ¤ÇÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤«¤éº£¸å¤Ï¤½¤ÎÈæÎ¨¤ò¾å¤²¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÀÇ¶â¤Ï¡¢·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¹ñÌ±¤ÎÀ¸³è¤«¤éÇ±½Ð¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¼Â¼ÁÅª¤ÊÉéÃ´¤Ï¾å¤¬¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¼õµëÇ¯Îð¤Î·«¤ê²¼¤²¤ä¡¢¸½ÌòÀ¤Âå¤ÎÉéÃ´³Û¥¢¥Ã¥×¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤Ã¤È¤â¤½¤ì¤³¤½¤¬¡ÖÊø²õ¡×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÙèÙé(¤ä¤æ)¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Û¤ó¤È¤¦¤ÎÊø²õ¤È¤Ï1±ß¤Î¼õµë¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¤½¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤Þ¤º¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¾¯»Ò¹âÎð²½¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿Í¸ý¤ÎÂ¿¤¤Ç¯¶â¼õµë¼ÔÁØ¤â¡¢¤Ä¤Í¤ËÁý¤¨Â³¤±¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£2040Ç¯º¢¤¬¥Ô¡¼¥¯¤Ç¡¢¤½¤Î¤¢¤ÈÇ¯¶â¼õµë¼Ô¤Ï¸º¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¢£Áªµó¤Ç¡ÖÇ¯¶âÇÑ»ß¡×¤ò·Ç¤²¤ëÅÞ¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤
¡ÒÇ¯¶â¤òÇÑ»ß¤Ç¤¤ëÀ¯¼£²È¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡Ó
¡ÖÏ·¸å¤Ë2000Ëü±ß¤¬Â¤é¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢À¯¼£²È¤Ï²Ð¾Ã¤·¤ËÌöµ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬Èæ³ÓÅª¸½¼ÂÅª¤Ê¿ô»ú¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¹ñÌ±¤ËÏ·¸åÉÔ°Â¤òÊú¤«¤»¤ëÆâÍÆ¤ËÀ¯¼£²È¤¿¤Á¤Ï¥Õ¥¿¤ò¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢»ä¤ÏÇ¯¶â¤òÇÑ»ß¤Ç¤¤ëÀ¯¼£²È¤¬¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡ÖÁªµó¸å¤Ê¤éÇ¯¶â¤òÇÑ»ß¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¸À¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ã¤Ï¤É¤ó¤Ê¹ñÀ¯Áªµó¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Âç¤¤Ê¾ÇÅÀ¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢Áªµó¤Ë¡ÖÇ¯¶âÇÑ»ß¡×¤ò·Ç¤²¤ëÅÞ¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Þ¤»¤ó¡£Ëü¤¬°ì¡¢Ç¯¶â¤òÇÑ»ß¤·¤¿¤¤ÅÞ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¡Ö¼Ò²ñÊÝ¾ã¤Î½¼¼Â¡×¤¯¤é¤¤¤Ï½ñ¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ò´°Á´¤ËÊ¤¤¹À¯¼£²È¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤¤¤¿¤é¤¤Ã¤È¡¢¼¡¤ÎÂà¿Ø¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¡ÖÂ»¤¹¤ëÅê»ñ¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¹þ¤ß
Ç¯¶â¤Ë´Ø¤¹¤ë¸í²ò£¡§Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤ÏÊ§¤Ã¤¿Ê¬¤Û¤ÉÌá¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤
Àè¤Û¤É¡ÖÇ¯¶â¤Ï»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ç¤¢¤ê¡¢ÍÂÃù¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÊÝ¸±ÎÁ¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤«¤éÇ¯¶â¤Ï³Ý¤±¤¿¶â³Û¤À¤±¤¬Ìá¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä¹À¸¤¤·¤¿¤éÄ¹À¸¤¤·¤¿Ê¬¡¢¼õµë¤Ç¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯¶â¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Áê¸ßÉÞ½õ¤Î¤¿¤á¤Î¤·¤¯¤ß¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤ª¡¢Ç¯¶â¤òÀÇ¶â¤äÊÝ¸±ÎÁ¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢Ç¯¶â¤ò¡ÖÂ»¤¹¤ëÅê»ñ¡×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¿Ìä¤Ïº¬¿¼¤¯¡¢Ç¯¶âÉÔ¿®¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¼ÂºÝ¤ËÇ¯¶â¤Ï¤¤¤¯¤é¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤«¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤¯¡ÖÊ§¤¦¤Û¤É¤Ë¥½¥ó¤ò¤¹¤ë¤«¤é¡¢Ç¯¶â¤ÏÊ§¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ò¿Ö¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤Ê¤¼¡¢¼«Ê¬¤ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤ª¶â¤òÊ§¤¦¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡×¤ÈÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¤¤Þ¤Î¤´Ï·¿Í¤Ï¼õ¤±¼è¤ë³Û¤¬¡¢Ê§¤Ã¤¿³Û¤è¤ê¤âÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¡£¤Ç¤â»ä¤¿¤Á¤ÏÊ§¤¦³Û¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¼õ¤±¼è¤ë³Û¤è¤ê¸º¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡ª¡×¤ÈÅÜ¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤ÏÉÔÌÀ²ò¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£2015Ç¯¤Ë45ºÐ¤Ê¤é¡Ö2.5ÇÜ¡×¤Î»î»»
¼¡¤Î¿Þ¤Ï2014Ç¯»þÅÀ¤Î·ÐºÑ¾õ¶·¤ò´Õ¤ß¤Æ·×»»¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ÙÊ§¤Ã¤¿¶â³Û¤Î¡¢²¿ÇÜÇ¯¶â¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤«¤ò»î»»¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ê¿ÞÉ½1¡Ë
¤¿¤È¤¨¤Ð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Î¤¦¤Á¡¢2015Ç¯¤Ë45ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¡¢·ÐºÑÁ°Äó¥±¡¼¥¹G¡Ê¤â¤Ã¤È¤â·ÐºÑ¾õ¶·¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤¾ì¹ç¡Ë¤Ç¤â¡¢µëÉÕÉéÃ´ÇÜÎ¨¤Ï2.5ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÌ±Ç¯¶â¤Î¤ß¤Î¾ì¹ç¤â¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Æ±¤¸¤¯2015Ç¯¤Ç45ºÐ¤ÎÊý¤Ï¡¢1.6ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ö»ÙÊ§¤¤Â»¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È·ëÏÀ¤¬¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÌ±Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¼«±Ä¶È¼Ô¤ÎÊý¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ö¤¨¡¼¡¢¹ñÌ±Ç¯¶â¤ÏÉÔÍø¤Ê¤ó¤À¡×¤È´¶¤¸¤ëÊý¤¬¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¤½¤ì¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ç¤¹¡£Àè¤Ë¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î²ÃÆþ¼Ô¤ÎÉéÃ´³Û¤Ï²ñ¼ÒÉéÃ´Ê¬¤â¤¢¤êÂç¤¤¤¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î²ÃÆþ¼Ô¤ÏÉéÃ´³Û¤ÎÊ¬¡¢¼õ¼è³Û¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¤Í¤ó¤¤óÄê´üÊØ¡×¤Ç¤â¤é¤¨¤ë³Û¤ò»î»»¤¹¤ë
¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬¤â¤é¤¨¤ëÇ¯¶â³Û¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö¤Í¤ó¤¤óÄê´üÊØ¡×¤â³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
50ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý¤Ï¡¢60ºÐ¤Þ¤ÇÆ¯¤¤¤¿¤È¤¤Î¼õµë¸«¹þ³Û¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢50ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÊý¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤ä¤³¤·¤¤·×»»¼°¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Þ¤¹¡£
50ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÊý¤Î¡Ö¤Í¤ó¤¤óÄê´üÊØ¡×¤Ë¤Ï¡Ö²ÃÆþ¼ÂÀÓ¤Ë±þ¤¸¤¿Ç¯¶â³Û¡ÊÇ¯³Û¡Ë¡×¤È¤¤¤¦²Õ½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë70Ëü±ß¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤·¤Æ60ºÐ¤Þ¤Ç¤¢¤È15Ç¯¤ÏÇ¯¼ý500Ëü±ß¤ÇÆ¯¤¯¤È²¾Äê¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¾ì¹ç¤ÎÇ¯¶â³Û¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë·×»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
2Ëü±ß¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢µëÎÁ¤Ç¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Î¥Ù¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¤Î¤è¤¦¤Ê³µÇ°¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡Ö0.005481¡×¤È¤¤¤¦¾è¿ô¤Ï¡¢Ç¯¶â¤Î»Ùµë³Û¤ò·×»»¤¹¤ë¤È¤¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀµÄ¾¡¢Ã¯¤âº¬µò¤Þ¤Ç¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤¿¤Á¤Ï³Ø¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¿¼¤¯¹Í¤¨¤º¤Ë¡¢¤³¤Î¿ô»ú¤ò¼õµë³Û¤Î»î»»¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¸½¾õÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î141Ëü1000±ß¤ò12¡Ê¥«·î¡Ë¤Ç³ä¤ê»»¤¹¤ì¤Ð¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï·î¤ËÌó12Ëü±ß¤ÎÇ¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç²¾¤Î¿ô»ú¤Ç¤¹¡£Á°½Ò¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¼õµë³Û¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤Ï¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ç16Ëü±ß¡¢¹ñÌ±Ç¯¶â¤Ç6Ëü5000±ß¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¤´¼«¿È¤ÎÇ¯¶â¼õµë³Û¤Î¾ÜºÙ¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö¤Í¤ó¤¤ó¥Í¥Ã¥È¡×¤È¤¤¤¦¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¤â¸«¹þ³Û¤ò»î»»¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
----------
ºä¸ý ¹§Â§¡Ê¤µ¤«¤°¤Á¡¦¤¿¤«¤Î¤ê¡Ë
Ä´Ã£¡¦¹ØÇã¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
Ì¤ÍèÄ´Ã£¸¦µæ½ê³ô¼°²ñ¼Ò¼èÄùÌò¡£¹Ö±é²È¡£2001Ç¯¡¢Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢ÅÅµ¡¥á¡¼¥«¡¼¡¢¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¶ÐÌ³¡£¸¶²Á´ë²è¡¢Ä´Ã£¡¦¹ØÇã¡¢»ñºàÉôÌç¤Ë½¾¶È¡£2012Ç¯¡¢Ì¤ÍèÄ´Ã£¸¦µæ½ê³ô¼°²ñ¼Ò¼èÄùÌò½¢Ç¤¡£À½Â¤¶È¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¡£¡ØµíÐ§°ìÇÕ¤ÎÌÙ¤±¤Ï9±ß¡Ù¡Ø±Ä¶È¤Èº¾µ½¤Î¤¢¤¤¤À¡Ù¡Ø1±ß²ÈÅÅ¤Î¥«¥é¥¯¥ê0±ßiPhone¤ÎÀµÂÎ¡Ù¡Ê¤¹¤Ù¤Æ¸¸Åß¼Ë¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø»Å»ö¤ÎÂ®¤¤¿Í¤Ï150»ú¤Ç»ñÎÁ¤òºî¤ê3Ê¬¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¤¹¤ë¡£¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£
----------
¡ÊÄ´Ã£¡¦¹ØÇã¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È ºä¸ý ¹§Â§¡Ë