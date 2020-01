『タイタンズ』×蒙古タンメン中本＝究極のヤミツキラーメン‟タイメンズ"誕生！

バットマンと別々の道を歩み出した初代ロビンことディック・グレイソンが、特殊能力を持つ若者たちとチーム「タイタンズ」を結成し、迫りくる強大な悪に立ち向かう、"ヤミツキ"ヒーローアクション『タイタンズ』。そんな見始めたら止まらないと話題のDCTVシリーズ最新作と、からうまラーメンで人気の蒙古タンメン中本がコラボレーションした限定メニューが登場するということで、海外ドラマNAVI編集部が取材に行ってきました!

蒙古タンメン中本21店舗で1月20日(月)より提供開始となるこの特別メニューの名前は「タイメンズ」(税込み900円)。中本と言えば真っ赤なビジュアルのからうまラーメンで全国的な知名度を誇っていますが、このコラボラーメンは、中本のからうまラーメンに酸味を加えたタイ風スープがベース。

赤唐辛子の輪切りがトッピングされたその真っ赤なビジュアルに、「激辛だったらどうしよう」と恐る恐る食してみましたが...酸味とうま味が効いたスープはほど良い辛さ! 中辛くらいとのことなので、普段のお店のメニューで言うと五目蒙古タンメンくらいでしょうか。あまり辛いものが得意でない筆者でもあっという間に完食、とても美味しくいただけました。

辛そうに見えるのに食べやすい、その秘密はスープだけではなく具材にも。「タイタンズ」メンバーたちのカラーから発想したというそのスペシャルトッピングは見た目も豪華。しいたけはバットマンの相棒ロビン(黒)、きくらげはレイブン(紫)、赤唐辛子はスターファイヤー(赤)、ほうれん草はビーストボーイ(緑)、そして海老ワンタンがホーク&ダヴ(白)を表現。そしてその具材の隙間を埋めるように入っている溶き卵が辛さをマイルドにし、辛い物が得意でない方でも本当に食べやすく仕上がっています。うまから好きな男性も、アジア料理好きな女性も、‟ヤミツキ"になること間違いなし!

アクション系のスカッとしたドラマがお気に入りだという店主の白根誠さんは、子どもの頃観ていたバットマンやロビンというキャラクターが登場する『タイタンズ』に期待を寄せ、コラボメニュー開発に着手したことを明かし、常連さんだけでなく、ドラマのファンで蒙古タンメン中本が初めての方にも食べやすいようにと考えたそうです。

最後に、「『タイタンズ』の"タイ"をキーワードに発想し、中本のからうまラーメンに酸味を加えたタイ風ラーメンに仕上げました! 年始めにパンチの利いた"タイメンズ"を食べて、ひと汗かいて、元気を出してください」と白根さんがメッセージをくれました。

個性豊かなヒーローたちを彷彿させるこのコラボメニューは平日限定、販売時間は店舗により異なりますのでご注意ください。また売り切れ次第終了となりますので気になる方はお早めに!

『タイタンズ』は、DCユニバースが贈るヒーローたちのオリジナル・ドラマで、コミック史上、最大級の人気を誇るチームが活躍するドラマチックなアドベンチャー。昨年11月にはシーズン3の製作も決定した注目作。ロビン役にブレントン・スウェイツ(『パイレーツ・オブ・カリビアン/最後の海賊』)、稲妻を放つスターファイヤー役にアナ・ディオプ(『24:レガシー』)、悪魔の娘レイブン役にティーガン・クロフト(『OSIRIS/オシリス』)、ビーストボーイ役にライアン・ポッター(『ベイマックス』)らがキャスティング。有名なティーン・タイタンズの若きヒーローたちが原点となっており、ロビンは、邪悪な力に取りつかれたレイブンと出会い、スターファイヤー、ビーストボーイらと共に、敵の陰謀に巻き込まれていき...。

『タイタンズ』×「蒙古タンメン中本」コラボレーション

【実施期間】1月20日(月)から

※平日限定販売 ※販売時間は店舗によって異なります ※売り切れ次第終了

【実施店舗】蒙古タンメン中本21店舗

(上板橋本店、西池袋店、東池袋店、新宿店、渋谷店、品川店、目黒店、御徒町店、高田馬場店、吉祥寺店、 町田店、大宮店、横浜店、川崎店、船橋店、錦糸町店、秋津店、草加店、立川店、橋本店、柏店)

【コラボレーションメニュー】"タイメンズ" 900円(税込)

『タイタンズ<シーズン1>』商品情報

【セル】

・ブルーレイ コンプリート・ボックス(2枚組)13,000円(税込)

【レンタル】

・DVD Vol.1〜Vol.6

【デジタル配信】

・好評配信中

発売・販売元:ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント

【公式サイト】https://warnerbros.co.jp/tv/titans/

(海外ドラマNAVI)

Photo:『タイタンズ<シーズン1>』©TITANS AND ALL RELATED CHARACTERS AND ELEMENTS TM & © DC & WBEI. © 2020 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.