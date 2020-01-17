ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡¡½Ð»ºÁ°¤ËÎø¿Í¤È¡Ö¤Õ¤Ã¤¯¤é¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£»Ñ¡×¤ÇÇòÃë¥Ç¡¼¥È
½Ð»º¡ÁÉüµ¢¤ÎÁá¤µ¤Ë¡ÖÂåÍý½Ð»º¡×¤òµ¿¤¦À¼¤â¡£Ê¿À®¤Î²ÎÉ±¤¬¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤ÎÆ»¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³
¡Ö»ä¡¢ºòÇ¯Ëö¤ËÅ·»È¤ò»º¤ß¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÉÍºê¤¢¤æ¤ß(41)¤¬Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¤Ê¤ë¤È·ëº§¤äÎ¥º§¤òÅÅ·âÈ¯É½¤·¤ÆÀ¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¹±Îã¹Ô»ö¤À¤¬¡¢º£Ç¯¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÏÀäÂç¤À¤Ã¤¿¡££±·î£±Æü¿¼Ìë¡¢¥Õ¥¡¥ó¥µ¥¤¥È¾å¤Ç²¿¤ÎÁ°¿¨¤ì¤â¤Ê¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖºòÇ¯£µ¡Á£¸·î¤ÏÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ªÊ¢¤¬¥Ý¥Ã¥³¥ê¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥ª¥Õ¤ËÆþ¤ê¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÁ°¤«¤é¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢12·î31Æü¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç»º¸å¤«¤é£²¥õ·î¤â·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«¤Ç²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤ËÁá¤¤Éüµ¢¤Ë·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤â¡¢¡ØÂåÍý½Ð»º¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Û¤É¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÅÔÆâ¤Çà¶ËÈë½Ð»ºá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«ÅÁÅª¾®Àâ¡Ø£Í¡Ù¤¬º£Ç¯½Õ¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ²½¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ø¤¤¤¤ÀëÅÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ª¡Ù¤ÈÂç´î¤Ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¡ÊÌ±Êü¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤¢¤æ¤Ï»Ò¤É¤â¤ÎÉã¿Æ¤¬Ã¯¤«¤ÏÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢ËÜ»ï¤Ï'19Ç¯£¶·î¤ËÅÔÆâ¤Î¹âµéò¿Å¹¤Ç¤Õ¤Ã¤¯¤é¤·¤¿¤ªÊ¢¤Î¤¢¤æ¤¬Ç¯²¼ÃËÀ¤È¥Ç¡¼¥È¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Å¹¤«¤é½Ð¤¿Æó¿Í¤Ï¤ªÂ·(¤½¤í)¤¤¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¤Ï¤á¤Æ¡¢¥®¥å¥Ã¤È¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£¤¢¤æ¤Ï¼þ°Ï¤ÎÌÜ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢ÃËÀ¤Î±¢¤Ë¿È¤ò±£¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¸å¤ò¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤¯¡Ê¾å¼Ì¿¿¡Ë¡£¤³¤Î¤È¤¤Ï¤¹¤Ç¤ËÇ¥¿±£µ¥õ·î¤Û¤É¤À¤í¤¦¡£¤¢¤æ¤Ï¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÃËÀ¤Ï¤¢¤æÀìÂ°¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ë£Ð»á¤Ç¤¹¡£'18Ç¯£¸·î¤ËÉÍºê¤ÎÀìÂ°¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¤ò·è¤á¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¹ç³Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯Îð¤Ï¤¢¤æ¤Î20ºÐ¤Û¤ÉÇ¯²¼¡£Åö½é¤«¤éÈà½÷¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¡¢²Ä°¦¤¬¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤¬Éã¿Æ¤Ç¤Þ¤º´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡×¡ÊÂç¼ê·ÝÇ½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢Éã¿Æ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Ï¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¤Î¤Þ¤Þ¡£¤¢¤æ¤Ï·ëº§¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡Öà¥Ð¥Ä£²á¤Î¤¢¤æ¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä·ëº§¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ï¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À»Ò¤É¤â¤ÏÍß¤·¤«¤Ã¤¿¡£º£²ó¤ÎÇ¥¿±¤ÏÁÛÄê³°¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ¯Îð¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²á¹ó¤ÊÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò³Ð¸ç¤·¤Ä¤Ä¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¿Ê¤à¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¼«Ê¬¤¬Êì¿Æ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤À¤È¡¢½Ð»º¤ò¤¹¤°¤Ë·è°Õ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é20Ç¯°Ê¾å¡¢¶áÇ¯¤Ï¡Ö¤¢¤æ¤Î£Ã£Ä¤Ï¤â¤¦Çä¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢Ê¿À®¤Î²ÎÉ±¤ÏÊì¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤ËÂè£²¾Ï¤òËÂ(¤Ä¤à)¤¤¤Ç¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¡£
PHOTO:︎Àî¾å¹§É×¡¡ã·Æ£²í¾¼