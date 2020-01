HBO×BBCのファンタジー・アドベンチャー『ダーク・マテリアルズ／黄金の羅針盤』、2月18日（火）より独占配信！

『ゲーム・オブ・スローンズ』のHBOと『SHERLOCK/シャーロック』のBBCが強力タッグを組み、世界的ベストセラー小説「ライラの冒険」(3部作)を元に豪華スタッフ&キャストでドラマ化した壮大なファンタジー・アドベンチャー『ダーク・マテリアルズ/黄金の羅針盤』。同作が2月18日(火)よりAmazon Prime Videoチャンネル「スターチャンネルEX」にて独占配信されるほか、2月17日(月)23:00よりBS10 スターチャンネルで独占日本初放送となる。

フィリップ・プルマンの人気小説を元に、英国TV史上最高額の製作費をかけて映像化された本作では、壮大な北極の景色、言葉を話す"ダイモン(守護霊)"たち、上空を飛行船が飛び交う英国の街並みなど、原作で描かれたパラレルワールドの世界観を味わうことができる。

主人公の少女ライラを演じるのは、『LOGAN/ローガン』で注目を集めたダフネ・キーン。そして、原作の大ファンだという『X-MEN』シリーズのジェームズ・マカヴォイがアスリエル卿役に、『アフェア 情事の行方』のルース・ウィルソンがコールター夫人役に、『メリー・ポピンズ リターンズ』のリン=マヌエル・ミランダが気球乗りのリー・スコーズビー役に起用された。放送スタート前からすでに製作が決まっていたシーズン2には、『SHERLOCK』のアンドリュー・スコットも登場する。



英国で昨年11月に第1話が放送されると、BBCの新作ドラマとして5年ぶりに高い視聴者数(720万人)を記録したとして話題になっている。最終的に視聴者数を972万人まで伸ばしたその第1話と第2話の監督を務めているのは、製作総指揮も兼任しているトム・フーパー(『英国王のスピーチ』『レ・ミゼラブル』)だ。英国のすぐ後に放送が始まった米HBOでも『チェルノブイリ』以来の高い数字をマークした。

ライラは私たちとよく似た世界に暮らす少女だが、彼女が暮らす世界では、人間の魂はダイモン(守護精霊)と呼ばれる動物の姿をしており、人間とダイモンは強い絆で結ばれている。一方、この世界は何世紀にもわたり、あらゆる権力を握るマジステリアムに支配されてきた。探検家の叔父アスリエル卿はいるものの孤児として育ったライラの元に、謎めいたコールター夫人が現れ、ある打診をする。一方、周辺では何者かに子どもがさらわれる事件が相次いでおり、彼らを救うためライラは黄金の羅針盤を手に北極へと向かう。冒険の先でライラを待ち受ける運命とは...? 壮大な物語が、今始まる!

■『ダーク・マテリアルズ/黄金の羅針盤』(全8話)放送・配信情報

<配信>

Amazon Prime Videoチャンネル 「スターチャンネルEX -DRAMA & CLASSICS-」にて

[字]2月18日(火)より毎週火曜一話ずつ更新

[吹]2月21日(金)より毎週金曜一話ずつ更新

<放送>

BS10 スターチャンネルにて

[字]2月17日(月)より毎週月曜 23:00ほか(※2月17日字幕版第1話無料放送)

[吹]2月20日(木)より毎週木曜 22:00ほか〜

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『ダーク・マテリアルズ/黄金の羅針盤』

©2019 Home Box Office, Inc. All Rights Reserved. HBO® and related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc.