画像は公式サイトのスクリーンショットです。 TSUTAYA は、iOS/Android向けアプリ『ポケモン GO』におけるコラボの終了を発表しました。これに伴い、1月20日に全国のTSUTAYA店舗から「ポケストップ」「ジム」が消去されます。2019年1月16日にパートナーシップ契約が締結され、全国のTSUTAYA店舗(一部店舗を除く)が「ポケストップ」「ジム」になったほか、「時間指定レイドバトル」などユーザーに喜ばれるイベントも開催してきたTSUTAYA。契約締結から約1年での終了となりました。『ポケモン GO』は、好評配信中。基本プレイ無料のアイテム課金制です。(C)2019 Niantic, Inc. (C)2019 Pokémon.(C)1995-2019 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.