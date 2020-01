『KING OF PRISM』シリーズの劇場版最新作『KING OF PRISM ALL STARS −プリズムショー☆ベストテン−』が全国31館で1月10日に公開初日を迎え、4日間で観客動員は2万6,686人、興行収入は4,539万4,100円を記録するヒットスタートを切った。さらにぴあ映画初日満足度ランキング1位(1月11日)、Filmarksの初日満足度ランキング(1月第2週)でも1位と、映画レビューサイトで2冠を達成している。

本シリーズは、個性豊かな男の子たちが、女の子をもっともトキめかせる“プリズムスタァ”を目指して様々な試練や困難に立ち向かっていくストーリー。公開中の『KING OF PRISM ALL STARS −プリズムショー☆ベストテン−』は、シリーズ最大の見どころでもあるプリズムショーからベスト10に選ばれたショーが上映される。

本作は本編内に3ルートの分岐があり、「Over The Rainbowルート」「ストリートルート」「ハッピールート」が週替わりで上映される。さらに、本編前の特別映像「ウェルカムムービー」も週替わりで4種類用意されており、観る度に楽しみ方が変わる上映スタイルを提供している。(編集部・小山美咲)