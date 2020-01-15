中国国家映画局が、2019年における中国映画興行の作品別興行収入を発表した。中国映画市場における累計興収は、642億6600万元。この数字は日本円に換算すると、1兆円を突破している。

外国映画を含めた総合興収ランキングのトップを飾ったのは、興収50億1000万元（766億6000万円）の中国アニメーション映画「Ne Zha（英題）」。舞台となるのは、殷の紂王が悪政を続ける人界、そして仙界に分かれた世界。中国神話に登場する少年神・ナタを主人公としたファンタジー作品だ。2位にランクインしたのは、小説「三体」の著者・劉慈欣（りゅう・じきん）の短編小説を実写化した中国国産SF映画「流転の地球」（46億8000万元：725億4000万円）。3位には、外国映画では首位となった「アベンジャーズ エンドゲーム」（42億3000万元：655億7000万円）が位置づけた。

日本映画の括りでは、01年の日本公開から18年越しに公開された「千と千尋の神隠し」（4億8800万元：75億6000万円）がトップとなり、2位には、新海誠監督の最新作「天気の子」が2憶8800万元（44億6000万円）が食い込んだ。また、3位「名探偵コナン 紺青の拳（フィスト）」（2億3100万元：35億8000万円）、4位「劇場版 ONE PIECE STAMPEDE」（2憶400万元：31億6000万円）、5位「映画ドラえもん のび太の月面探査記」（1億3100万元：20億3000万円）と、人気シリーズの劇場版が存在感を放っている。

「総合」「中国映画」「外国映画」「日本映画」の興収ベスト10は、以下の通り（中国映画の邦題未決定作品は、英題表記）。

【総合】

1「Ne zha」50億1000万元（766億6000万円）

2「流転の地球」46億8000万元（725億4000万円）

3「アベンジャーズ エンドゲーム」42億3000万元（655億7000万円）

4「My people My country」31億4000万元（486億7000万円）

5「The captain」29億1000万元（451億1000万円）

6「Crazy Alien」22億1000万元（342億6000万円）

7「ペガサス 飛馳人生」17億3000万元（268億2000万円）

8「The Bravest」17億元（263億5000万円）

9「Better Days」15億6000万元（241億8000万円）

10「ワイルド・スピード スーパーコンボ」14億3000万元（221億7000万円）

【中国映画】

1「Ne zha」50億1000万元（766億6000万円）

2「流転の地球」46億8000万元（725億4000万円）

3「My people My country」31億4000万元（486億7000万円）

4「The captain」29億1000万元（451億1000万円）

5「Crazy Alien」22億1000万元（342億6000万円）

6「ペガサス 飛馳人生」17億3000万元（268億2000万円）

7「The Bravest」17億元（263億5000万円）

8「Better Days」15億6000万元（241億8000万円）

9「The white storm2」13億1000万元（203億1000万円）

10「The Climbers」11億元（170億5000万円）

【外国映画】

1「アベンジャーズ エンドゲーム」42億3000万元（655億7000万円）

2「ワイルド・スピード スーパーコンボ」14億3000万元（221億7000万円）

3「スパイダーマン ファー・フロム・ホーム」14億2000万元（220億1000万円）

4「バンブルビー」11億5000万元（178億3000万円）

5「キャプテン・マーベル」10億4000万元（161億2000万円）

6「ゴジラ キング・オブ・モンスターズ」9億4000万元（145億7000万円）

7「アリータ バトル・エンジェル」9億元（139億5000万円）

8「アナと雪の女王2」8億4000万元（130億2000万円）

9「ライオン・キング」8億3000万元（128億7000万円）

10「名探偵ピカチュウ」6億4000万元（99億2000万円）

【日本映画】

1「千と千尋の神隠し」4億8800万元（75億6000万円）

2「天気の子」2億8800万元（44億6000万円）

3「名探偵コナン 紺青の拳（フィスト）」2億3100万元（35億8000万円）

4「劇場版 ONE PIECE STAMPEDE」2億400万元（31億6000万円）

5「映画ドラえもん のび太の月面探査記」1億3100万元（20億3000万円）

6「劇場版 夏目友人帳 うつせみに結ぶ」1億1500万元（17億8000万円）

7「祈りの幕が下りる時」6700万元（10億4000万円）

8「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE 2人の英雄（ヒーロー）」3900万元（6億400万円）

9「劇場版 Fate/stay night [Heaven's Feel] I. presage flower」3200万元（4億9600万円）

10「ドラゴンボール超（スーパー） ブロリー」3100万元（4億8100万円)