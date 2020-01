2000年に第1作品目『X-メン』が公開された「X-MEN」シリーズは、マーベル・コミックのスーパーヒーローチームをベースとした作品。メインシリーズ7作品とは別に、人気のキャラクターにフォーカスしたスピンオフ5作品が製作されており、2020年には最新のスピンオフ作品『The New Mutants(原題)』が公開予定。今回はそんな「X-MEN」シリーズを、スピンオフも含めて全作品まとめて紹介します。

『X-メン』(2000)

『ボヘミアン・ラプソディ』などのブライアン・シンガー監督作品。ヒュー・ジャックマン、パトリック・スチュワート、イアン・マッケラン、ファムケ・ヤンセン出演。

生まれながら超能力を持つ「ミュータント」は、その超人的なパワーから、人間たちから恐れられ、差別という理不尽な理由から迫害を受けていた。プロフェッサーXは、人間とミュータントが共存する未来を目指して、「X-MEN」という組織を作り、その育成に献身していた。しかし、そんなプロフェッサーXとは違い、マグニートー率いるミュータントテロ集団「ブラザーフッド」はミュータントが人間を支配する未来を目指しているのであった……。

記憶をなくした男ミュータントのローガンは、少女ローグと出会う。その後、ローガンとローグは、マグニートーの手下たちに襲われる。そこをX-MENに助けられ、ローガンはX-メンの仲間となる。ローガンはローグや仲間たちを守るため、マグニートーとの戦いに挑んでゆく。

『X-MEN2』(2003)

引き続きブライアン・シンガーが監督を担当。ヒュー・ジャックマン、パトリック・スチュワート、イアン・マッケラン、ハル・ベリー、ファムケ・ヤンセン出演。

マグニートーとの戦いに勝ったX-MENであったが、人間たちのミュータントへの差別や偏見が強まってしまっていた。そんな時に、アメリカの大統領がミュータントに殺害されそうになる事件が起きる。X-MENたちは人間たちから疑われ、反ミュータント運動を加速させることに。真犯人を暴くため、ローガンをはじめとする、X-MENたちが再び立ち上がる。

『X-MEN:ファイナル ディシジョン』(2006)

『天使のくれた時間』などのブレット・ラトナー監督作品。ヒュー・ジャックマン、ハル・ベリー、パトリック・スチュワート、ジェームズ・マースデン出演。

人間たちから迫害を受け、弱体化してしまったX-MENたち。そんな中、ミュータントを人間に戻す薬が開発され、次々にミュータントが減っていく……。X-MENたちは、能力を捨てて人間になるか、迫害を受けながらミュータントとして生きるかの究極の選択に迫られることになる。

『X-MEN:ファースト・ジェネレーション』(2011)

「キングスマン」シリーズのマシュー・ヴォーン監督作品。ジェームズ・マカヴォイ、マイケル・ファスベンダー、ケヴィン・ベーコン、ローズ・バーン出演。

前作までの物語よりも前の物語。「X-MEN」の始まりを描いたミュータントたちのストーリー。ミュータントのエリックとチャールズは、ショウ率いる危険なミュータントを追いかける過程で出会い、親友となる。しかし、人間とミュータントの在り方に意見が分かれ、二人は次第に対立関係へとなっていく。共存か、支配か。 すべてはここから始まった……。

『X-MEN:フューチャー&パスト』(2014)

『X-メン』『X-MEN2』のブライアン・シンガーが再び監督を務める。ヒュー・ジャックマン、ジェームズ・マカヴォイ、マイケル・ファスベンダー、ハル・ベリー、アンナ・パキン出演。これまでのシリーズに出演した豪華キャストが再集結したことで話題となった。

バイオメカニカルロボットのセンチネル攻撃により、地球とX-MENが危機的状況に陥る2023年。センチネル・プログラムの攻撃を止めようと、プロフェッサーXは、マグニートーと共闘しウルヴァリンの魂を1973年に送り、過去を変えようと奮闘する。未来と過去の二つの時間をまたにかけた、壮大なバトルが幕をあける……。

『X-MEN:アポカリプス』(2016)

前作同様ブライアン・シンガー監督作品。ジェームズ・マカヴォイ、マイケル・ファスベンダー、ジェニファー・ローレンス、ニコラス・ホルト出演。

1983年。世界最初のミュータント、アポカリプスが長い眠りから覚める。彼らはこの世界には新しい秩序が必要だと考え、マグニートーと協力し、人間界を支配しようと策略する。アポカリプスの存在や考えを知ったプロフェッサーXは、アポカリプスの企みを阻止するために若きX-MENたちと立ち上がるのだが……。

『X-MEN:ダーク・フェニックス』(2019)

前作『X-MEN:アポカリプス』の脚本を担当していたサイモン・キンバーグが監督を務める作品。ソフィー・ターナー、ジェームズ・マカヴォイ、マイケル・ファスベンダー、ジェニファー・ローレンス出演。

前作『X-MEN:アポカリプス』でX-MENに加入したジーン・グレイ。熱放射を受けてしまったことにより、彼女の心の闇に隠されていた別人格“ダーク・フェニックス”が覚醒する。暴走する彼女を止めるべく、X-MENの仲間たちが手を差し伸べる……。しかし、制御不能のパワーが思いがけない悲劇を巻き起こすことになる。

『ウルヴァリン:X-MEN ZERO』(2009)

ギャヴィン・フッド監督作品。ヒュー・ジャックマン、リーヴ・シュレイバー、リン・コリンズ、ダニー・ヒューストン、ライアン・レイノルズ出演。

ローガンがミュータントになった経緯や過去の物語を描いたスピンオフ作品。辛い過去をきっかけに、ミュータントとして能力を得たローガンと兄。兄と共にそのの能力を駆使して、戦場での戦い方を身につけたローガンであった。しかし、そんな兄に幸せを奪われ、復讐するために、ある計画に参加することとなる……。

『ウルヴァリン: SAMURAI』(2013)

『フォードvsフェラーリ』などのジェームズ・マンゴールド監督作品。ヒュー・ジャックマン、TAO(岡本多緒)、福島リラ、真田広之、スヴェトラーナ・コドチェンコワ出演。

ローガンのスピンオフ作品2作目。日本を舞台に敵と衝突するローガンの姿を映し出す。カナダで人目を避けて生活するローガンが旧友の頼みで東京へやってくる。そこで、旧友の孫娘がある組織に狙われていることを知る。彼女を助け、追っ手から逃げるため、ローガンと彼女は長崎へ向かう……。

『LOGAN/ローガン』(2017)

『ウルヴァリン:SAMURAI』と同じくジェームズ・マンゴールド監督作品。ヒュー・ジャックマン、パトリック・スチュワート、ダフネ・キーン、ボイド・ホルブルック出演。

ローガンの最後の物語。ミュータントがほぼ絶滅し荒廃した近未来。ローガンは治癒能力を失いつつあった。そんなローガンに年老いたチャールズ・エグゼビアが託した最後のミッションは、絶滅の危機にあるミュータントの唯一の希望となるローラという謎めいた少女を守ること。強大な武装組織の襲撃を逃れ、車で荒野を旅する3人の行く手には、想像を絶する運命が待ち受けていた。

『デッドプール』(2016)

『ターミネーター ニュー・フェイト』などのティム・ミラー監督作品。ライアン・レイノルズ、モリーナ・バッカリン、エド・スクライン、T・J・ミラー出演。

ウェイド・ウィルソンは、突然末期ガンを宣告され、悲惨な人体実験の被験者になったために、驚異的な治癒能力を手に入れる。自身をデッドプールと名乗り、人体実験をした男に復讐を果たすため、追跡を始めるのだが……。

『デッドプール2』(2018)

『アトミック・ブロンド』などのデビッド・リーチ監督作品。ライアン・レイノルズ、ジョシュ・ブローリン、モリーナ・バッカリン、ジュリアン・デニソン出演。

お調子者のデッドプールは、恋人の願いで、良い人間になることを決意する。そして、見習いとしてX-MENに加入する。ミュータントの少年が命を狙われていると知ったデッドプールは、彼を助けるために立ち上がる。

『The New Mutants(原題)』(2020年公開予定)

『きっと、星のせいじゃない。』などのジョシュ・ブーン監督作品。アニャ・テイラー・ジョイ、メイジー・ウィリアムズ、アリシー・ブラガ出演。

「X-MEN」シリーズ最新作のスピンオフ作品。新たなミュータントたちの物語。主人公たちは、自身のミュータントとしてのパワーを上手く使うことができず、罪を犯してしまう。そして、秘密の施設に収容されてしまい、そこで恐ろしい体験をする……。ホラー要素も加わった、今までのX-MENとは一味違う作品。

【文・くりすちな】

X-Men Character Likenesses TM & (C) 2011 Marvel Characters, Inc. All rights reserved.TM and (C) 2011 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.(C)2014 Twentieth Century Fox.(C)2016 MARVEL & Subs. (C)2016 Twentieth Century Fox(C)2019 Twentieth Century Fox Film CorporationX-Men Character Likenesses TM & (C) 2009 Marvel Characters, Inc. All rights reserved. TM and (C) 2009 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.(C)2013 Twentieth Century Fox Film Corporation All Rights Reserved,(C)2017 Twentieth Century Fox Film Corporation(C)2016 Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved.(C)2018 Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved