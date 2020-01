■スウェットシャツやTシャツが登場!

【「ウーマン イン ムービーズ」概要】

『ラ・ラ・ランド』などの夢を追うヒロインの活躍を描いた名作映画と、「ユニクロ」が展開するTシャツのブランド「UT」がコラボレーションした「ウーマン イン ムービーズ」が、1月20日(月)から順次発売される。「ウーマン イン ムービーズ」は、どんな困難にも立ち向かい、自分の信じる道を進むヒロインを描いた映画と「UT」のコラボレーション企画。ラインナップは、『ラ・ラ・ランド』、『プラダを着た悪魔』、『フラッシュダンス』の3本で、各作品の名シーンやセリフをデザインに取り入れた。女優志望のミア(エマ・ストーン)とジャズピアニストのセバスチャン(ライアン・ゴズリング)を描いた『ラ・ラ・ランド』からは4アイテムが登場。ピアノの刺繍を施した「スウェットシャツ(長袖)」のほか、劇中の印象的な四季のキャプションをデザインした「グラフィックTシャツ(半袖)」などがある。そのほかには、『プラダを着た悪魔』のクライマックスシーンの「Everyone wants to be us.(誰もが憧れているのよ)」や、『フラッシュダンス』の「If you close your eyes, you can see the music.(目をつぶると音楽が見えるよ)」など名ゼリフがデザインされたアイテムも。ちなみに、全3作品の「スウェットシャツ」は1月20日(月)から発売だが、「グラフィックTシャツ」は、2月3日(月)からの販売を予定している。発売日:1月20日(月)から順次