現地時間の2020年1月13日、第92回アカデミー賞のノミネート作品が発表された。



最多11部門に名前が挙がったのは、ホアキン・フェニックス主演の『ジョーカー』。続いて、10部門でノミネートされた作品は、サム・メンデス監督作『1917 命をかけた伝令』、マーティン・スコセッシ監督作『アイリッシュマン』、クエンティン・タランティーノ監督作『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』。



第92回アカデミー賞授賞式は、現地時間で2020年2月9日(日本時間2月10日)に開催予定。

第92回アカデミー賞主なノミネート作品

【作品賞】

『フォードvsフェラーリ』

『アイリッシュマン』

『ジョジョ・ラビット』(1月17日公開)

『ジョーカー』

『ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語』(3月27日公開)

『マリッジ・ストーリー』

『1917 命をかけた伝令』(2月14日公開)

『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』

『パラサイト 半地下の家族』

【監督賞】

マーティン・スコセッシ(『アイリッシュマン』)

トッド・フィリップス(『ジョーカー』)

サム・メンデス(『1917 命をかけた伝令』)

クエンティン・タランティーノ(『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』)

ポン・ジュノ(『パラサイト 半地下の家族』)

【主演男優賞】

アントニオ・バンデラス(『Pain & Glory(英題)』)

レオナルド・ディカプリオ(『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』)

アダム・ドライバー​(『マリッジ・ストーリー』)

ホアキン・フェニックス​(『ジョーカー』)

ジョナサン・プライス​(『2人のローマ教皇』)

【主演女優賞】

シンシア・エリボ(『ハリエット』)(3月公開)

スカーレット・ヨハンソン(『マリッジ・ストーリー』)

シアーシャ・ローナン(『ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語』)(3月27日公開)

シャーリーズ・セロン​(『スキャンダル』)(2月21日公開)

レニー・ゼルウィガー(『ジュディ 虹の彼方に』)(3月6日公開)

【助演男優賞】

トム・ハンクス​(『A Beautiful Day in the Neighborhood(原題)』)

アンソニー・ホプキンス(『2人のローマ教皇』)

アル・パチーノ(『アイリッシュマン』)

ジョー・ペシ(『アイリッシュマン』)

ブラッド・ピット​(『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』)

【助演女優賞】

キャシー・ベイツ(『リチャード・ジュエル』)(1月17日)

ローラ・ダーン(『マリッジ・ストーリー』)

スカーレット・ヨハンソン(『ジョジョ・ラビット』)(1月17日公開)

​フローレンス・ピュー(『ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語』)(3月27日公開)

マーゴット・ロビー​(『スキャンダル』)(2月21日公開)

【国際長編映画賞】

『Corpus Christi(原題)』/ポーランド

『Honeyland(原題)』/北マケドニア

『レ・ミゼラブル』/フランス(2月28日公開)

『Pain & Glory(英題)』/スペイン

『パラサイト 半地下の家族』/韓国

【長編アニメーション賞】

『ヒックとドラゴン 聖地への冒険』

『失くした体』

『クロース』

『Missing Link(原題)』

『トイ・ストーリー4』