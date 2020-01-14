＜2020年＞第92回アカデミー賞ノミネート作品を一挙発表！最多ノミネートは『ジョーカー』で11部門
第92回アカデミー賞最多ノミネートは『ジョーカー』
現地時間の2020年1月13日、第92回アカデミー賞のノミネート作品が発表された。
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最多11部門に名前が挙がったのは、ホアキン・フェニックス主演の『ジョーカー』。続いて、10部門でノミネートされた作品は、サム・メンデス監督作『1917 命をかけた伝令』、マーティン・スコセッシ監督作『アイリッシュマン』、クエンティン・タランティーノ監督作『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』。
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第92回アカデミー賞授賞式は、現地時間で2020年2月9日（日本時間2月10日）に開催予定。
第92回アカデミー賞主なノミネート作品
【作品賞】
『フォードvsフェラーリ』
『アイリッシュマン』
『ジョジョ・ラビット』（1月17日公開）
『ジョーカー』
『ストーリー・オブ・マイライフ／わたしの若草物語』（3月27日公開）
『マリッジ・ストーリー』
『1917 命をかけた伝令』（2月14日公開）
『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』
『パラサイト 半地下の家族』
【監督賞】
マーティン・スコセッシ（『アイリッシュマン』）
トッド・フィリップス（『ジョーカー』）
サム・メンデス（『1917 命をかけた伝令』）
クエンティン・タランティーノ（『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』）
ポン・ジュノ（『パラサイト 半地下の家族』）
【主演男優賞】
アントニオ・バンデラス（『Pain & Glory（英題）』）
レオナルド・ディカプリオ（『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』）
アダム・ドライバー（『マリッジ・ストーリー』）
ホアキン・フェニックス（『ジョーカー』）
ジョナサン・プライス（『2人のローマ教皇』）
【主演女優賞】
シンシア・エリボ（『ハリエット』）（3月公開）
スカーレット・ヨハンソン（『マリッジ・ストーリー』）
シアーシャ・ローナン（『ストーリー・オブ・マイライフ／わたしの若草物語』）（3月27日公開）
シャーリーズ・セロン（『スキャンダル』）（2月21日公開）
レニー・ゼルウィガー（『ジュディ 虹の彼方に』）（3月6日公開）
【助演男優賞】
トム・ハンクス（『A Beautiful Day in the Neighborhood（原題）』）
アンソニー・ホプキンス（『2人のローマ教皇』）
アル・パチーノ（『アイリッシュマン』）
ジョー・ペシ（『アイリッシュマン』）
ブラッド・ピット（『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』）
【助演女優賞】
キャシー・ベイツ（『リチャード・ジュエル』）（1月17日）
ローラ・ダーン（『マリッジ・ストーリー』）
スカーレット・ヨハンソン（『ジョジョ・ラビット』）（1月17日公開）
フローレンス・ピュー（『ストーリー・オブ・マイライフ／わたしの若草物語』）（3月27日公開）
マーゴット・ロビー（『スキャンダル』）（2月21日公開）
【国際長編映画賞】
『Corpus Christi（原題）』／ポーランド
『Honeyland（原題）』／北マケドニア
『レ・ミゼラブル』／フランス（2月28日公開）
『Pain & Glory（英題）』／スペイン
『パラサイト 半地下の家族』／韓国
【長編アニメーション賞】
『ヒックとドラゴン 聖地への冒険』
『失くした体』
『クロース』
『Missing Link（原題）』
『トイ・ストーリー４』