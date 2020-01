■レイが食べてたアレも!

【「『スター・ウォーズ』OH MY CAFE」概要】

映画『スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け』の公開を記念した「『スター・ウォーズ』OH MY CAFE」が、1月17日(金)から順次オープンする。「『スター・ウォーズ』OH MY CAFE」は、貴重なコンセプトアートを使用したミュージアム形式のスペシャルカフェ。ダース・ベイダーやレイ、BB-8、ヨーダなどの人気キャラクターをイメージしたメニューが楽しめるほか、『スター・ウォーズ/フォースの覚醒』の劇中でレイが食べていた、液体を混ぜると膨らむパンのようなメニューも登場する。また、本シリーズおなじみの「ブルーミルク」も提供されるが、味は飲んでからのお楽しみだそうだ。ほかにも、「スター・ウォーズ」シリーズのアートを使用した限定グッズの販売も実施予定。今回提供されるメニューが描かれた「アクリルマグネット」や、キャラクターデザインされた全20種の「缶バッジ」などが用意される。「『スター・ウォーズ』OH MY CAFE」は、1月17日(金)から大阪でスタートしたのち、1月18日(土)から東京、1月23日(木)から名古屋、1月24日(金)から北海道&福岡でも開催される。・東京日程:1月18日(土)〜2月23日(日)場所:OH MY CAFE TOKYO(東急プラザ表参道原宿店)