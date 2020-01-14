『ジョーカー』アカデミー賞最多11部門ノミネート！IMAX、ドルビーシネマにて再上映が決定
DC映画『ジョーカー』が第92回アカデミー賞最多11部門にノミネート。IMAX、ドルビーシネマにて再上映が決定した。
作品賞、監督賞（トッド・フィリップス）、主演男優賞（ホアキン・フェニックス）、脚色賞（トッド・フィリップス、スコット・シルバー）、撮影賞（ローレンス・シャー）、音響編集賞、録音賞、編集賞（ジェフ・グロス）、作曲賞（ヒルドゥル・グーナドッティル）、衣装デザイン賞（マーク・ブリッジス）、メイク・ヘアスタイリング賞の最多11 部門にノミネートされた本作。
2月7日（金）より『ジョーカー』アカデミー賞最多ノミネート記念として、IMAX、ドルビーシネマでの再上映が決定した（一部劇場を除く）。日本では、公開98日間（10月4日〜1月9日）で興行収入が50億円を突破し（興行収入50億5,508万8,000円／劇場動員346万9,196人）、米国・日本を含む世界66カ国で公開週末No.1を記録。全世界興行収入1,000億円を突破し、『デッドプール2』が保持していた世界記録を大きく塗り替え、R指定映画では異例の大ヒットを記録した本作が、再び大スクリーンに帰ってくる。
映画『ジョーカー』Blu-ray＆DVDは2020年1月29日（水）リリース
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