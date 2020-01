DC映画『ジョーカー』が第92回アカデミー賞最多11部門にノミネート。IMAX、ドルビーシネマにて再上映が決定した。

作品賞、監督賞(トッド・フィリップス)、主演男優賞(ホアキン・フェニックス)、脚色賞(トッド・フィリップス、スコット・シルバー)、撮影賞(ローレンス・シャー)、音響編集賞、録音賞、編集賞(ジェフ・グロス)、作曲賞(ヒルドゥル・グーナドッティル)、衣装デザイン賞(マーク・ブリッジス)、メイク・ヘアスタイリング賞の最多11 部門にノミネートされた本作。

2月7日(金)より『ジョーカー』アカデミー賞最多ノミネート記念として、IMAX、ドルビーシネマでの再上映が決定した(一部劇場を除く)。日本では、公開98日間(10月4日〜1月9日)で興行収入が50億円を突破し(興行収入50億5,508万8,000円/劇場動員346万9,196人)、米国・日本を含む世界66カ国で公開週末No.1を記録。全世界興行収入1,000億円を突破し、『デッドプール2』が保持していた世界記録を大きく塗り替え、R指定映画では異例の大ヒットを記録した本作が、再び大スクリーンに帰ってくる。

映画『ジョーカー』Blu-ray&DVDは2020年1月29日(水)リリース

