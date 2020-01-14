国内最大級の映画レビューサービス・Filmarks（フィルマークス）は、ユーザーが投稿した★スコア・レビュー数をもとに、「1月第2週公開映画の初日満足度ランキング」を発表。先週末に劇場公開され、高い評価を集めた10作品がランクインしました。

［★ 4.5／レビュー数：59］

［★ 4.22／レビュー数：10,121］

［★ 4.15／レビュー数：5,093］

4位『音楽』［★3.96／レビュー数：336］

5位『ダウントン・アビー』［★3.84／レビュー数：410］

6位『フィッシャーマンズ・ソング コーンウォールから愛を込めて』［★3.71／レビュー数：68］

7位『マザーレス・ブルックリン』［★3.70／レビュー数：224］

8位『ティーンスピリット』［★ 3.40／レビュー数：490］

9位『カイジ ファイナルゲーム』［★ 3.07／レビュー数：2,074］

10位『シライサン』［★ 3.0／レビュー数：139］

※本ランキングは公開日から1月14日までの★スコアが3.0以上の作品を対象としています。 ※本ランキングは公開日から1月14日までのレビュー数（Mark!数）が50件以上の作品を対象としています。※Mark!及び★スコアは、メンバー登録から一定期間Filmarksを利用しているユーザーから投稿されたものを対象にしています。※★スコアが同率の場合は、Mark!数が多い作品が上位となります。※★スコアは、映画鑑賞後に各ユーザーが★の数（5.0点満点）で評価をしたものです。 ※レビュー投稿（Mark!）は、1作品につき1メンバー1件までです。

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