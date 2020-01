『Empire』クッキーを主人公にしたスピンオフが浮上!?FOXボスが語る

音楽業界を舞台に、家族の確執や権力争いを描く米FOXの大ヒットドラマ『Empire 成功の代償』。本作は、シーズン6で幕を閉じることが決定しているが、タラジ・P・ヘンソン演じるクッキーを主人公にしたスピンオフが製作される可能性が出てきた。米Deadlineが報じている。

放送局である米FOXエンターテイメント責任者のマイケル・ソーンは、TV批評家協会(TCA)でこの件について発言した。「(スピンオフの)話は出ています。ですが何もまだ決まっていません。タラジにできるだけ長く出演して欲しいかと聞かれたら、答えはもちろんです! スピンオフの話は、常にプロデューサーたちと話しているのです。アイコン的な作品が存在すれば、オリジナルと同じくらいに素晴らしい価値のあるスピンオフにしたいものでしょう。ですが、(タラジが主演するスピンオフは)きちんとした話にはなっていません」

また、本家の結末についても述べた。「今は最終シーズンを控えており、本当にワクワクするようなフィナーレを準備しています。最近、最終話のストーリーラインを聞いたのですが、番組が始まった時と同じような伝説的な素晴らしさで最後も締めくくれる気がしています」

またソーンは、昨年1月の事件により降板し、復帰の可能性があると言われていたジャマル・ライオン役のジャシー・スモレットについてもコメントし、「ジャシーは戻ってきません。残念です。この作品は、ジャシーの身に起こったことよりも、大きなものなのです」と出演しないことを断言した。

クッキーが主役のスピンオフも気になるところだが、まずは本家を最後まで見届けたい。ファイナルとなる『Empire 成功の代償』シーズン6は、米FOXにて放送。(海外ドラマNAVI)

Photo:『Empire 成功の代償』(c) 2019 Fox and its related entities. All rights reserved.