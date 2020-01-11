¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬ÀäÉÊ¤ª¤«¤º¡õ¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¡ª¡©¤ª²Û»Ò¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¥ì¥·¥Ô3Áª
³Á¤Î¼ï¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó
ºÕ¤¤¤¿³Á¤Î¼ï¤Ï¡¢ÍÈ¤²Êª¤Î°á¤Ë¤¹¤ë¤È¥«¥ê¥«¥ê¤·¤¿¿©´¶¤È¤Ô¤ê¤Ã¤È¤·¤¿Ì£¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³Á¤Î¼ï¤Ï¡¢ÁÆ¤¯ºÕ¤¤¤Æ¤¶¤¯¤¶¤¯´¶¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¡¢ºÙ¤«¤¯ºÕ¤¤¤Æ¥«¥ê¥Ã¤È´¶¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡¢ºÕ¤²Ã¸º¤Ç¤â¿©´¶¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
ºàÎÁ
·Ü¤à¤ÍÆù¡¡¾®1Ëç¡Ê200g¡Ë
³Á¤Î¼ï¡¡100g
A)Íñ¡¡1¡¿2¸Ä
A)¾®ÇþÊ´¡¡Âç¤µ¤¸2
A)¿å¡¡Âç¤µ¤¸1
±ö¡¡Å¬ÎÌ
¸ÕÜ¥¡¡Å¬ÎÌ
ºî¤êÊý
¡¡¡·ÜÆù¤Ï¡¢Æù¤ÎÁ¡°Ý¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¤è¤¦¤Ëºï¤®ÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢±ö¤È¸ÕÜ¥¤òÙæ¤ß¹þ¤à¡£
¢¡¡³Á¤Î¼ï¤Ï¸ü¼ê¤Î¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ¤Ê¤É¤ËÆþ¤ì¤ÆºÕ¤¤¤Æ¤ª¤¯¡£
£¡¡A¤òº®¤¼¤Æ¡¢·Ü¤à¤ÍÆù¤Ë¤Ä¤±¡¢ºÕ¤¤¤¿³Á¤Î¼ï¤ò¤Þ¤ó¤Ù¤ó¤Ê¤¯¤Ä¤±¤ë¡£
¤¡¡170ÅÙ°Ì¤Î²¹ÅÙ¤Ç¤«¤é¤ê¤ÈÍÈ¤²¤ë¡£
¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¤Ç¥·¡¼¥¶¡¼¥µ¥é¥ÀÉ÷¡¡
¥ì¥¿¥¹¤Î¥µ¥é¥À¤Ë¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¤òIN¡£¥ì¥¿¥¹¤Î¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤Ë¡¢¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¤Î¥«¥ê¥«¥ê¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ë±öÌ£¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÄ¤Î¤ê¤ä¥³¥ó¥½¥á¤Ê¤É¤ò»È¤¦¤È¡¢Ì£¤ÎÊÑ²½¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
ºàÎÁ¡Ê1¿ÍÊ¬¡Ë
¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¡¡Å¬ÎÌ
¥ì¥¿¥¹¡¡3Ëç
²¹ÀôÍñ¡¡1¸Ä
¥Ù¡¼¥³¥ó¡¡Å¬ÎÌ¡Ê¤ª¹¥¤ß¤Ç¡Ë
¶Ì¤Í¤®¡Ê¥¹¥é¥¤¥¹¡Ë¡¡Å¬ÎÌ¡Ê¤ª¹¥¤ß¤Ç¡Ë
¥¢¥¹¥Ñ¥é¥¬¥¹¡Êè§¤Ç¤¿¤â¤Î¡Ë¡¡1ËÜ¡Ê¤ª¹¥¤ß¤Ç¡Ë
A)Ê´¥Á¡¼¥º¡¡¾®¤µ¤¸2¡Á3
A)¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡¡Âç¤µ¤¸1
A)¥ì¥â¥ó½Á¡¡Âç¤µ¤¸£±¡¿2
A)±ö¡¡Å¬ÎÌ
A)¸ÕÜ¥¡¡Å¬ÎÌ
ºî¤êÊý
¡¡¡¥ì¥¿¥¹¤ÏÀö¤Ã¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¿å¤±¤òÀÚ¤ê¡¢¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤¤µ¤Ë¤Á¤®¤ë¡£
¢¡¡¥Ù¡¼¥³¥ó¤Ï5mmÉý¤Ë¤¤ê¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¥«¥ê¥Ã¤ÈßÖ¤á¤ë¡£
£¡¡»®¤Ë¥ì¥¿¥¹¤òÀ¹¤ê¡¢²¹ÀôÍñ¤ò¿¿¤óÃæ¤Ë³ä¤êÆþ¤ì¡¢¥Ù¡¼¥³¥ó¤ò»¶¤é¤¹¡£
¤¡¡A¤ÎºàÎÁ¤òº®¤¼¤Æ¡¢¥ì¥¿¥¹¤Ë¤«¤±¤ë¡£
¥¡¡¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¤òÁÆ¤¯ºÕ¤¤¤Æ¤Î¤»¤ë¡£
Á´ÂÎ¤òº®¤¼¤Æ¿©¤Ù¤ë¤È¡¢²¹ÀôÍñ¤¬Íí¤ó¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢è§¤Ç¤¿¥¢¥¹¥Ñ¥é¥¬¥¹¡¢¥¹¥é¥¤¥¹¤·¤¿ÀÖ¶Ì¤Í¤®¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¹¥¤ß¤ÎÌîºÚ¤ò²Ã¤¨¤Æºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆÚÆù¤Ê¤·¤Ç¤â¤µ¤ß¤·¤¯¤Ê¤¤¡ª¡©¥¤¥«¥Õ¥é¥¤¤Çºî¤ë¤È¤óÊ¿¾Æ¤É÷
¥¤¥«¤Î·Á¤ò¤·¤¿¥¤¥«¥Õ¥é¥¤¡£Íñ¤È¥¥ã¥Ù¥Ä¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤È¤óÊ¿¾Æ¤É÷¤Ë¥¢¥ì¥ó¥ó¥¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÚÆù¤ò»È¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥¤¥«¥Õ¥é¥¤¤¬¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥Ù¥Ä¤ä¥Í¥®¤Ï¡¢¥«¥Ã¥ÈÌîºÚ¤ò»È¤¨¤Ð¼ê´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢¤µ¤µ¤Ã¤È¤ª¤Ä¤Þ¤ß´°À®¤Ç¤¹¡£
ºàÎÁ
¥¤¥«¥Õ¥é¥¤¡¡2¡Á3Ëç
Íñ¡¡2¸Ä
ÀéÀÚ¤ê¥¥ã¥Ù¥Ä¡¡120¡Á130g
ÀÄ¤Í¤®¡¡Å¬ÎÌ
¥½¡¼¥¹¡¡Å¬ÎÌ
¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡¡Å¬ÎÌ
ÀÄ¤Î¤ê¡¡Å¬ÎÌ
¥µ¥é¥ÀÌý¡¡Å¬ÎÌ
ºî¤êÊý
¡¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ò²Ð¤Ë¤«¤±¡¢¥µ¥é¥ÀÌý¤ò¾¯¤·²Ã¤¨¤ë¡£
¢¡¡ÍÏ¤¤¤¿Íñ¤òÎ®¤·¤¿¤é¡¢ºÕ¤¤¤¿¥¤¥«¥Õ¥é¥¤¤ò¤Á¤é¤·¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¤ò¤Î¤»¤ÆÈ¾Ê¬¤Ë¤¿¤¿¤à¡£
£¡¡³¸¤ò¤·¤Æ²Ð²Ã¸º¤ò¼å¤á¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¤¬¤·¤ó¤Ê¤ê¤¹¤ë¤Þ¤Ç²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¡£
¤¡¡»®¤ËÀ¹¤ê¤Ä¤±¡¢¥½¡¼¥¹¡¢¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤ò¤«¤±¤ÆÀÄ¤Î¤ê¤ò¿¶¤ê¡¢ÀÄ¤Í¤®¤ò¤Î¤»¤ë¡£
¥¤¥«¥Õ¥é¥¤¤Ï¡¢ºÕ¤¤¤Æ¾Æ¤¤½¤Ð¤Ë²Ã¤¨¤¿¤ê¡¢¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¤ª¤ä¤Ä¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¤ò»È¤Ã¤ÆÎÁÍý¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡£ºî¤ë¤Î¤â¿©¤Ù¤ë¤Î¤â¡¢¤Ê¤ó¤À¤«³Ú¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Í¾¤Ã¤¿¤ª²Û»Ò¤Ç¡¢¤¼¤Òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£