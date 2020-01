最終章へ...『STAR 夢の代償』シーズン3が日本初放送！

3人の若き女性ヴォーカリストたちが、音楽業界のスターダムを駆け抜ける姿を描く『STAR 夢の代償』。ファイナルとなるシーズン3がFOXチャンネルにて、日本初放送となる。

『Empire 成功の代償』で製作総指揮リー・ダニエルズが手掛ける本作。絶対の歌唱力と自身を武器にメジャーデビューを夢見るスター(ジュード・デモレスト)を主人公に、彼女と離れ離れになった妹シモーネ(ブリタニー・オグラディ)、互いを励まし合うライバルだったアレクサンドラ(ライアン・デスティニー)の3人でユニット活動を始めることになった彼らの底辺のスタートから成長していく姿を描く本格派音楽ドラマ。

前シーズン、スターとアレクサンドラはあるミュージシャンを巡り三角関係になり、さらにアレクサンドラはソロとしても活動したいという気持ちから二人は対立。そんな二人に嫌気がさしたシモーヌ。3人はバラバラになっていた。あれから3カ月。ソロツアーを終え、アトランタに戻ってきたスターは、ある重大な秘密を抱えていた。彼女は、二人と再会し、関係を修復することができるのか―。

シーズン3には、「ローリング・ストーンの選ぶ歴史上最も偉大な100人のシンガー」にも選ばれたパティ・ラベルや、映画『ソウ5』『シャザム!』に出演するミーガン・グッドらが姿を見せる。

ドラマはこのシーズン3で最終章を迎えるが、シリーズとしては2時間のTV映画で終結となる。ダニエルズは、「ファンが喜びそうな特別な何かを用意しているんだ。全キャスト、死んだキャラクターまで登場するしね」とコメントしている。



全18話となる『STAR 夢の代償』シーズン3は、1月19日(日)22:00よりFOXチャンネルにて日本初放送。(海外ドラマNAVI)

Photo:『STAR 夢の代償』シーズン3 (c)2018-2019 Fox and its related entities. All rights reserved.