■チョコとの組み合わせが楽しめる商品揃う

【「スターバックスのバレンタイン」概要】

コーヒーチェーンの「スターバックス」は、1月17日(金)から、「チョコレート with アーモンド プラリネ フラペチーノ」と「ホワイト チョコレート with ラテ」をはじめとした、様々なチョコレート商品を発売する。2020年の「スターバックス」のバレンタインのテーマは、“CHOCOLATE with ____”。チョコレートと____の組み合わせの面白さを感じられる商品が、今回揃った。なかでも注目は、3種類のビバレッジ。チョコレートづくしの「チョコレート with アーモンド プラリネ フラペチーノ」と、パッションフルーツの華やかな甘酸っぱさがアクセントの「チョコレートwith パッションフルーツ フラペチーノ」、ホッとするような上質な甘さの「ホワイト チョコレート with ラテ」がラインナップとなっている。このほかにも、バレンタインシーズン限定のカスタマイズできるチョコレートムースや、様々なハートをモチーフにしたバレンタイングッズなどを豊富に用意。さらに、1月31日(金)から3月31日(火)まで、ミルクティーとチョコレートがコラボした「チョコレートwith ミルクティー フラペチーノ」の販売も予定している。日程:1月17日(金)〜2月14日(金)場所:全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)