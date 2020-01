スターバックスコーヒージャパンは、バレンタインビバレッジ「チョコレートwith アーモンド プラリネ フラペチーノ」「チョコレート with パッションフルーツ フラペチーノ」「ホワイト チョコレート with ラテ」を1月17日から2月14日まで販売する。

スターバックスのバレンタインのテーマは“CHOCOLATE with ____”。チョコレートとの組み合わせが楽しめるビバレッジを提供する。「誰もがチョコレートの虜になるような、楽しい瞬間を届ける」としている。

「チョコレートwith アーモンド プラリネ フラペチーノ」は、大人から子どもまで人気のチョコレートとアーモンドの組み合わせが楽しめる。ベースは、チョコレートソースにキャラメルとコーヒーの風味を合わせ、まろやかで深みのある味わい。そこに、カリカリとした食感と香ばしさがアクセントのキャンディアーモンドとチョコレートソースをトッピングしたチョコレートづくしの一杯となっている。

「チョコレートwith パッションフルーツ フラペチーノ」は、チョコレート風味のベースに鮮やかな黄色のパッションフルーツソース、チョコレートチップを合わせたフラペチーノ。シェイブスイートチョコレートをトッピングしたパッションフルーツの華やかな甘酸っぱさがアクセントとなっている。

「ホワイト チョコレート with ラテ」は、 クリーミーで滑らかな口当たりのクーベルチュールホワイトフレークをエスプレッソと温かいミルクに合わせたコクのある味わい。上質な甘さを楽しむことができる。

このほか、1月17日から2月14日のバレンタインシーズン限定で、ドリップ コーヒーやスターバックスラテをカスタマイズできるチョコレートムースを提供。ふんわりとした滑らかな口当たりチョコレートムースとコーヒーの一体感を楽しむことができる。さらに、1月31日からは、華やかな香りのミルクティーとチョコレートとのコンビネーションが楽しめる「チョコレート with ミルクティー フラペチーノ」も登場する。