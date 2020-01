THE RAMPAGE from EXILE TRIBEの吉野北人が初主演し、俳優の神尾楓珠、女優の富田望生らが共演する映画『私がモテてどうすんだ』が7月10日に公開されることが決定した。本作は、「別冊フレンド」(講談社)にて連載され、第40回講談社漫画賞・少女部門を受賞し、コミックス累計300万部を突破し、2016年にはテレビアニメ化もされた、ぢゅん子による同名人気マンガの映画化。BL大好き妄想ヲタク女子が、ある出来事をきっかけに4人のスーパーイケメンDK(男子高生)にモテまくる、抱腹絶倒のミラクルラブコメディとなる。アニメやBL好きな肥満腐女子の芹沼花依(富田)は、大好きなアニメキャラが死んだショックで1週間寝込んでしまう。が、それがきっかけで激ヤセして超絶美人(山口乃々華)になっていた。すると、校内のスーパーイケメン男子高生4人から熱烈なアプローチを受けるようになった花依。「BLが好きなのに、私がモテてどうすんだ!?」と葛藤しながらも花依に与えられたミッションは、4人のうちの誰かひとりを選ばなくてはいけないというもの…。悩みながら、花依が出した想定外の答えとは―。激ヤセした花依に恋するスーパーイケメンDKの4人には、主演の吉野、神尾に加え、伊藤あさひ、奥野壮という旬の若手俳優が集結。知的でクールな先輩・六見遊馬を吉野が、まじめで優しいクラスメイトの五十嵐祐輔を神尾が、ちょっとイジワルなチャラ男の七島希を伊藤が、ツンデレで可愛い後輩の四ノ宮隼人を奥野がそれぞれ演じる。一方、ヒロイン・芹沼花依役は、激やせ変身前を富田が、変身後をE‐girlsの山口が、2人1役で務める。監督は、『HiGH&LOW』全シリーズの脚本を手掛け、映画『DTC ‐湯けむり純情篇‐ from HiGH&LOW』で監督デビューを果たした平沼紀久。初主演となる吉野は、「六見遊馬という人物になりきって、見た目や話し方にもこだわっている」と明かし、「原作ファンの皆様にも気持ちよく見て頂ける素敵な作品になったと思うので、沢山の方々に届いて欲しいです」とアピール。そして「キュンキュンするだけじゃなく、とても笑えるコメディ要素も満載です」と語り、「公開までの間で沢山の“わたモテ”の魅力を届けていきたいと思っています」とコメントした。映画『私がモテてどうすんだ』は7月10日より全国公開。