映画『ゾンビランド:ダブルタップ』Blu-ray&DVD、4K ULTRA HDが2020年3月4日(水)にリリースされる。

2009年公開の映画『ゾンビランド』続編にあたる本作。地球は爆発的なウィルス感染により人類はゾンビと化し、数少ない生き残りの1人であるアメリカ・テキサス州の生存者、コロンバス(ジェシー・アイゼンバーグ)は「生き残るための32のルール」を作り、タラハシー(ウディ・ハレルソン)、ウィチタ(エマ・ストーン)、リトルロック(アビゲイル・ブレスリン)ら仲間と共に、お互いを支え合ったり、裏切ってみたり、恋したり、親の気持ちになったりしながら、明るくゾンビ社会を生き抜いていた。あれから10年。2019年の地球はさらに激しくゾンビ化し、ヤツらはさらに進化を遂げていた。なんだかんだで“ファミリー”の4人は、さらにパワーアップさせた73!?のルールで、生き残りをかける。

日本語吹替版には、海外ドラマ「ウォーキング・デッド」シリーズの主⼈公ダリル・ディクソン役の⼩⼭⼒也、『新感染 ファイナル・エクスプレス』の主⼈公ソ・ソグ役の中村悠⼀、『バイオハザード』シリーズの主⼈公アリス役でお馴染みの本田貴子、『カメラを⽌めるな!』で空前のゾンビブームを巻き起こした秋⼭ゆずきといった“対ゾンビ”最強声優陣が集結。年齢不詳のギャル、マディソン役の吹替えは⼥優の安達祐実が担当している。

Blu-ray特典映像には、NGシーンや「ビル・マーレイとの1日」、未公開シーンなどが収録される。

(C)2019 Columbia Pictures Industries, Inc. and 2.0 Entertainment Borrower, LLC. All Rights Reserved.

