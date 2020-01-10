À±Ìî¸»¡Ø°ú¤Ã±Û¤·ÂçÌ¾¡ª¡ÙBlu-ray¡õDVD¤¬4.8È¯Çä¡¢ÆÃÅµ¤Ë¥á¥¤¥¥ó¥°¡¢Ì¤¸ø³«¥·¡¼¥ó½¸¤Û¤«¼ýÏ¿
±Ç²è¡Ø°ú¤Ã±Û¤·ÂçÌ¾¡ª¡Ù¤ÎBlu-ray¡õDVD¤¬4·î8Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÖÄ¶¹âÂ®¡ª»²¶Ð¸òÂå¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëºî²È¡¦ÅÚ¶¶¾Ï¹¨¤Î»þÂå¾®Àâ¡Ö°ú¤Ã±Û¤·ÂçÌ¾»°ÀéÎ¤¡×¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ëËÜºî¤Ï¡¢À¸³¶¤Ë7²ó¤â¤Î¹ñÂØ¤¨¡Ê°ú¤Ã±Û¤·¡Ë¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿¼Âºß¤ÎÂçÌ¾¡¦¾¾Ê¿Ä¾¶ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢»²¶Ð¸òÂå¤ò¤Ï¤ë¤«¤Ë¾å²ó¤ëÇüÂç¤ÊÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ëÌµÍýÆñÂê¤Î°ú¤Ã±Û¤·¤ò¤»¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ª¹ñ¤Î°ìÂç»ö¤òµß¤¦¤¿¤á¡¢¤¢¤é¤ó¸Â¤ê¤ÎÃÎ·Ã¤È¹©É×¤Ç¾è¤êÀÚ¤í¤¦¤È¤¹¤ëÉ±Ï©ÈÍ¤ÎÈÍ»Î¤¿¤Á¤Î´À¤ÈÅØÎÏ¤ÈÎÞ¤È¾Ð¤¤¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¯¡£
¼ç¿Í¸ø¤Î½ñ¸ËÈÖ¤Ç°ú¤Ã±Û¤·Êô¹Ô¡¦ÊÒ¶Í½ÕÇ·²ðÌò¤ËÀ±Ìî¸»¡¢½ÕÇ·²ð¤ò°ú¤Ã±Û¤·Êô¹Ô¤Ë¿äÁ¦¤¹¤ë¸æÅáÈÖ¡¦ÂëÂ¼¸»±¦±ÒÌçÌò¤Ë¹â¶¶°ìÀ¸¡¢Á°Ç¤¤Î°ú¤Ã±Û¤·Êô¹Ô¡¦ÈÄÁÒ¤ÎÌ¼¤ÇÉã¿Æ¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤À°ú¤Ã±Û¤·¤Î¥³¥Ä¤ò½ÕÇ·²ð¤Ë»ØÆî¤¹¤ë±÷Íö¡Ê¤ª¤é¤ó¡ËÌò¤Ë¹âÈª½¼´õ¤¬Ê±¤¹¤ë¡£´ÆÆÄ¤Ï¡¢Âç¥Ò¥Ã¥Èºî¡Ø¤Î¤Ü¤¦¤Î¾ë¡Ù¤ÇË¿Ã½¨µÈ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤¿500¿Í¤Î·³Àª¤ò°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤È¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ê¿ÍÊªÁü¤ÇÉÁ¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¸¤Æ¸°ì¿´¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¹ë²ÚÈÇ¤ÎÆÃÅµ¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ë¤Ï¡¢¥á¥¤¥¥ó¥°¡¢Ì¤¸ø³«¥·¡¼¥ó½¸¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È±ÇÁü½¸¤ò¼ýÏ¿¡£¤µ¤é¤ËÆÃÀ½¥¹¥ê¡¼¥Ö¥±¡¼¥¹¤¬¤Ä¤¤¤¿¹ë²Ú»ÅÍÍ¤À¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜÊÔ¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ï¡Ö¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼ÆüËÜ¸ì²»À¼¥¬¥¤¥É¡¿¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼ÆüËÜ¸ì»úËë¡×ÉÕ¤¤È¤Ê¤ë¡£
±Ç²è¡Ø°ú¤Ã±Û¤·ÂçÌ¾¡ª¡ÙBlu-ray¡õDVD¤Ï4·î8Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
(C)2019¡Ö°ú¤Ã±Û¤·ÂçÌ¾¡ª¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
±Ç²è¥é¥ó¥ÉNEWS - ±Ç²è¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é±Ç²è¥é¥ó¥É