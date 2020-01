2020年3月13日(金)公開の映画『貴族降臨 -PRINCE OF LEGEND-』の予告編が解禁となった。

一介の土木業者である主人公・安藤シンタロウが、様々な抗争の末に、やがて貴族・ドリーとなるまでを描く連続ドラマ「貴族誕生 -PRINCE OF LEGEND-」(2019年11月〜2020年1月OA)。劇場版『貴族降臨 -PRINCE OF LEGEND-』では、ドリーが率いる愛と優しさに溢れたエレガントな貴族たちが、“伝説”の称号を巡って、王子たちと史上空前の大バトルを繰り広げるストーリーが描かれる。

主人公・伝説の貴族ドリー役の白濱亜嵐(GENERATAIONS from EXILE TRIBE / EXILE)を筆頭に、“貴族”チームに中島健、廣瀬智紀、荒牧慶彦、DAIGO、山本耕史ら。対する“王子”チームには、前作『PRINCE OF LEGEND』を彩った王子たちが誰一人欠けることなく再集結。GENERATIONS from EXILE TRIBEから片寄涼太、佐野玲於、関口メンディー、劇団EXILEから鈴木伸之、町田啓太、THE RAMPAGE from EXILE TRIBEから川村壱馬、吉野北人、藤原樹、長谷川慎。さらに連続テレビ小説「なつぞら」(NHK)で人気を博した清原翔らが出演する。

最新の予告映像では、白濱亜嵐演じる貴族・ドリーが発する「PRINCE is DEAD」という意味深な言葉から始まり、片寄涼太演じる朱雀奏をはじめ、前作にも登場した王子達が大集合。さらに、どちらが最強かを決する、貴族VS王子の手に汗握るフェンシング対決シーンや、ヤンキー王子・兄(鈴木伸之)やダンス王子レッド(吉野北人)がまさかの貴族側への寝返り!?と驚愕のシーンが描かれており、前作からのファンも目が離せない仕上がりに。

また、1月7日(火)より配信開始となった、本作の主題歌で片寄涼太初のソロ歌唱曲となる「Possible」も映像に華を添えている。貴族と王子、果たしてどちらが正義なのか。美しく尊い男たちの“伝説”の座を巡る史上空前のバトルの火蓋が切って落とされる。

映画『貴族降臨 -PRINCE OF LEGEND-』は2020年3月13日(金)よりより全国東宝系にて公開

(C)2020「PRINCE OF LEGEND」製作委員会

