米アカデミー賞の有力な前哨戦となっている英国アカデミー賞(BAFTA)。現地時間7日にノミネーションが発表になり、トッド・フィリップス監督のDC映画『ジョーカー』が作品賞、監督賞、脚色賞、主演男優賞、作曲賞、キャスティング賞、撮影賞、編集賞、プロダクションデザイン賞、メイクアップ&ヘア賞、音響賞の最多11部門でノミネートされた。続く10ノミネートを獲得したのは、マーティン・スコセッシ監督の『アイリッシュマン』と、クエンティン・タランティーノ監督の『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』。サム・メンデス監督作『1917 命をかけた伝令』は9ノミネートとなった。また女優のマーゴット・ロビーがジェイ・ローチ監督の『スキャンダル』と『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』で、助演女優賞にダブルノミネート。女優のスカーレット・ヨハンソンは、ノア・バームバック監督の『マリッジ・ストーリー』で主演女優賞、タイカ・ワイティティ監督の『ジョジョ・ラビット』で助演女優賞にノミネートされている。第73回英国アカデミー賞授賞式は、現地時間2月2日にロンドンのロイヤル・アルバート・ホールで開催予定。主要部門のノミネートは以下の通り。■作品賞『1917 命をかけた伝令』『アイリッシュマン』『ジョーカー』『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』『パラサイト 半地下の家族』■英国作品賞『1917 命をかけた伝令』『Bait(原題)』『娘は戦場で生まれた』『ロケットマン』『家族を想うとき』『2人のローマ教皇』■監督賞サム・メンデス『1917 命をかけた伝令』マーティン・スコセッシ『アイリッシュマン』トッド・フィリップス『ジョーカー』クエンティン・タランティーノ『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』ポン・ジュノ『パラサイト 半地下の家族』■主演男優賞レオナルド・ディカプリオ『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』アダム・ドライバー『マリッジ・ストーリー』タロン・エガートン『ロケットマン』ホアキン・フェニックス『ジョーカー』ジョナサン・プライス『2人のローマ教皇』■主演女優賞ジェシー・バックリー『Wild Rose(原題)』スカーレット・ヨハンソン『マリッジ・ストーリー』シアーシャ・ローナン『ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語』シャーリーズ・セロン『スキャンダル』レニー・ゼルウィガー『ジュディ 虹の彼方に』■助演男優賞トム・ハンクス『A Beautiful Day in the Neighborhood(原題)』アンソニー・ホプキンス『2人のローマ教皇』アル・パチーノ『アイリッシュマン』ジョー・ペシ『アイリッシュマン』ブラッド・ピット『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』■助演女優賞ローラ・ダーン『マリッジ・ストーリー』スカーレット・ヨハンソン『ジョジョ・ラビット』フローレンス・ピュー『ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語』マーゴット・ロビー『スキャンダル』マーゴット・ロビー『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』■外国語映画賞『フェアウェル』『娘は戦場で生まれた』『Pain and Glory(英題)』『パラサイト 半地下の家族』『Portrait of a Lady on Fire(英題)』■長編アニメ賞『アナと雪の女王2』『クロース』『映画 ひつじのショーン UFOフィーバー!』『トイ・ストーリー4』