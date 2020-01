Yostarは、iOS/Androidアプリ『アークナイツ』に関するプレスカンファレンスを1月8日に実施し、国内サービス開始日を発表しました。本作は、天災がもたらした謎多き鉱石「源石(オリジニウム)」と、その影響により現れた「感染者」と呼ばれる特異体質者たちを巡る戦いを描く作品です。カンファレンス内では実機プレイなども行われ、その魅力の一端を紹介しました。そして、本作の日本国内サービスを2020年1月16日に開始すると発表。また、事前登録特典の追加も明らかとなりました。本格タワーディフェンスゲームの登場を、楽しみにお待ちください。(C)2017 Hypergryph Co., Ltd.c2018 Yostar, Inc. All Rights Reserved.