『HiGH&LOW』チームが手がけ、昨年ドラマ放送され今年3月に劇場版も公開された『PRINCE OF LEGEND』の続編『貴族降臨 −PRINCE OF LEGEND−』(3月13日公開)から、白濱亜嵐と片寄涼太がフェンシングで戦う予告映像が解禁になった。前作は、同グループの片寄涼太、佐野玲於、関口メンディーらが出演し、セレブが集う名門・聖ブリリアント学園を舞台に3年に1度開催される「伝説の王子選手権」で“頂点”に立つ王子が決まった。今作では、No.1ホストクラブ「クラブ・テキサス」の代表となった安藤シンタロウ(白濱)が自らの名をドリーと改めて“貴族”として弱者を守り、すべての人が笑って暮らせる世界を作ることを決意。あるきっかけで同学園を知ったドリーは、王子となった朱雀奏(片寄)とどちらが正義なのか、伝説の座を巡ってバトルを繰り広げる。予告映像では、貴族・ドリーが「PRINCE is DEAD」と発する意味深な言葉から始まり、前作に登場した王子たちも集合。2人がフェンシングで戦うシーンや、ヤンキー王子・兄(鈴木伸之)やダンス王子レッド(吉野北人)が貴族側に寝返りするような場面も盛り込まれている。