テレビアニメ「遊☆戯☆王 デュエルモンスターズ」シリーズ6作品分のオープニング＆エンディング映像を収録したブルーレイ＆DVD「TVアニメ『遊☆戯☆王』シリーズ OP&ED ANIMATION CHRONICLE【2000〜2019】」が3月18日に発売される。

収録されるのは2000〜04年放送の第1作「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ」から17〜19年放送の第6作「遊☆戯☆王VRAINS」までの6作品、全60曲のオープニング＆エンディング映像。「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ」からは「voice／CLOUD元気のシャワー／前田亜季」「Shuffle／奥井雅美」、第2作「遊☆戯☆王デュエルモンスターズGX」からは「快晴・上昇・ハレルーヤ／JINDOU」「限界バトル／JAM Project」、第3作「遊☆戯☆王5D's」からは「絆-キズナ-／Kra」「START／中河内雅貴」などの映像が収められ、第4作「遊☆戯☆王ZEXAL」の「マスターピース／mihimaru GT」「僕クエスト／ゴールデンボンバー」、第5作「遊☆戯☆王ARC-V」の「Believe×Believe／超特急」「One Step／P☆Cute（白咲るり・闇津ますみ）」、第6作「遊☆戯☆王VRAINS」の「With The Wind／富永TOMMY弘明」「Believe In Magic／龍雅-Ryoga-」なども収録される。

「遊☆戯☆王 デュエルモンスターズ」は、高橋和希氏による人気漫画を原作としたアニメシリーズで、シリーズ初の小学生デュエリスト・王道遊我（おうどう・ゆうが）を主人公に据えた第7作「遊☆戯☆王 SEVENS」が20年4月から放送開始となる。