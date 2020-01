1月4〜5日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、公開から7週目を迎えた『アナと雪の女王2』が、週末土日動員38万2000人、興収4億9600万円をあげ首位に返り咲き。累計では動員882万人、興収112億9000万円を突破しており、歴代興収でも25位にランクインした。公開から2週連続首位をキープしていた『スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け』は、順位を一つ下げたものの週末土日動員31万9000人、興収4億8900万円という数字を出し2位に。累計では動員347万9408人、興収52億4227万円を記録した。3位は、先週の4位から順位を一つ上げた『男はつらいよ お帰り 寅さん』。先週末は動員13万6000人、興収1億6700万円という数字を残し、累計でも動員59万人、興収7億円を突破している。4位は公開3週目の『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ヒーローズ:ライジング』、5位も公開3週目の『仮面ライダー 令和 ザ・ファースト・ジェネレーション』がそれぞれランクイン。『僕の〜』は累計動員92万人、興収11億円、『仮面ライダー〜』は累計動員59万人、興収7億円を突破している。6位、7位は公開4週目の作品。6位『映画 妖怪学園Y 猫はHEROになれるか』は累計動員53万人、興収6億円、7位『屍人荘の殺人』は累計動員67万人、興収8億8000万円という結果になっている。そのほか、公開5週目の8位『午前0時、キスしに来てよ』が、累計動員83万人、興収9億8500万円、公開4週目の9位『ジュマンジ/ネクスト・レベル』が累計動員58万人を突破し、興収8億円目前、公開5週目の10位『ルパン三世 THE FIRST』が累計興収10億円を突破している。またランク外となったが、大きな話題となっている『映画 すみっコぐらし』が昨年末12月29日に動員100万人を突破し、1月5日までで動員数109万2262人を記録した。1月4日〜1月5日全国映画動員ランキングは、以下の通り。第1位:『アナと雪の女王2』第2位:『スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け』第3位:『男はつらいよ お帰り 寅さん』第4位:『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ヒーローズ:ライジング』第5位:『仮面ライダー 令和 ザ・ファースト・ジェネレーション』第6位:『映画 妖怪学園Y 猫はHEROになれるか』第7位:『屍人荘の殺人』第8位:『午前0時、キスしに来てよ』第9位:『ジュマンジ/ネクスト・レベル』第10位:『ルパン三世 THE FIRST』