WSJ、去年の8月:「Switchは2019年に発売される新モデルに加え、プラットフォームの長寿化を狙い本体ラインナップを更にアップデートする考えがある」



DigiTimes、1月6日(本日):「任天堂は年央にSwitchの2020年モデル投入を計画しているようだ」https://t.co/giypufcW4A— Takashi Mochizuki (@mochi_wsj) 2020年1月6日

by Spencer 任天堂 の携帯ゲーム機にも据え置き型ゲーム機にもなる「 Nintendo Switch 」に、新モデルが登場すると海外メディアが報じています。Highlights of the day: Nintendo to start volume production for new Switch in 1Q20https://www.digitimes.com/news/a20200106VL204.htmlReport: New Switch model launching in 2020 - Polygonhttps://www.polygon.com/nintendo-switch/2020/1/6/21051666/new-nintendo-switch-model-2020-release-date2019年9月下旬、任天堂は携帯モードに特化したNintendo Switchの廉価版「Nintendo Switch Lite」と、消費電力を大幅に改善したマイナーチェンジモデルを発売しました。Nintendo Switch Liteは発売から11日で195万台を売り上げたことが明らかになっており、Nintendo Switch全体で見ても、2019年9月末までの時点で世界累計販売台数が4167万台に到達する好調っぷりを維持しています。Nintendo Switchの世界累計販売台数が4167万台に到達、Nintendo Switch Liteも好調 - GIGAZINEby Enrique Vidal Floresそんな任天堂が、2020年の半ばにNintendo Switchに新しいモデルを追加すると、台湾メディアのDIGITIMESが報じています。DIGITIMESが任天堂のサプライチェーン関係者から独自に入手した情報によると、Nintendo Switchの新モデルは2020年の第1四半期に生産が開始となり、2020半ばに新モデルが発売となるそうです。DIGITIMESによると、新型Nintendo Switchはマグネシウム合金製の筐体と、アップグレードされたCPUを搭載するとのこと。ウォールストリートジャーナルの記者である望月崇氏は、自身のTwitterアカウント上で以下のようにツイートし、2019年8月に自身が報じた内容の通りになったとしています。DIGITIMESが報じる新型Nintendo Switchに関する詳細は記事作成時点では明らかになっていませんが、既存のモデルよりもハイエンドな「Nintendo Switch Pro」とも呼べる端末が登場すると予測している業界関係者もいます。ゲーム業界でコンサルタント業を行うKantan Gamesのセルカン・トトCEOは、GamesIndustry.bizに対して「任天堂が『Nintendo Switch Pro』とでも呼ぶべきハイエンドモデルを2020年にリリースすることに疑いの余地はありません。特に、2020年後半にPS5やXboxがリリースされることに対抗するために」と語っています。トトCEOは「4Kをサポートし、より大きなカートリッジサイズと強化されたコンポーネントに対応した端末になる」と、Nintendo Switch Proの仕様を予測しています。また、同氏は販売価格が399ドル(約4万3000円)程度になるのではとも予測。しかし、他の業界人はハイエンドモデルの登場に懐疑的です。IHS Markit TechnologyのアナリストであるPiers Harding-Rolls氏はGamesIndustry.bizに対して、「Nintendo Switchの改良モデルとNintendo Switch Liteの登場により、(ハイエンドモデル登場の可能性は)大幅に減少した」と語っています。なお、海外ゲームメディアのPolygonが、任天堂の子会社であるニンテンドー・オブ・アメリカに問い合わせたところ、「この件について発表することは何もない」というコメントが返ってきたそうです。